Los bonos del Tesoro de Estados Unidos cayeron porque los inversores aumentaron las apuestas a que la Reserva Federal (Fed) necesitará subir las tasas de interés, en un contexto donde siguen las tensiones en el Medio Oriente y las preocupaciones sobre la inflación, informó Bloomberg.

MÁS INFORMACIÓN: Jerome Powell seguirá en la junta de gobernadores tras dejar la presidencia de la Fed

Los rendimientos subieron entre dos y cinco puntos básicos en toda la curva en las operaciones asiáticas del lunes, con los mayores movimientos en los bonos a corto plazo, como los pagarés a cinco y dos años, que son más sensibles a los cambios en las expectativas de la política de la Fed.

Asimismo, los inversores aún se encuentran evaluando el informe de empleo estadounidense del viernes, que superó todas las previsiones y reafirmó la opinión de que la Fed, bajo la presidencia de Kevin Warsh, necesitará elevar los costes de los préstamos para contener una inflación que se está situando por encima del objetivo.

En ese sentido, los operadores han vuelto a valorar una subida de la Fed en un cuarto de punto para diciembre y alrededor de un 16% de posibilidades de una segunda subida. El último jueves, los mercados apostaban por marzo de 2027 como la fecha más próxima para una subida de un cuarto de punto.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos y cinco años han subido más de 80 puntos básicos desde los mínimos de este año en marzo, hasta 4,19% y 4,31% respectivamente. Los de la deuda de referencia a 10 años han subido más de 60 puntos básicos hasta 4,56%.

De acuerdo con los estrategas de Bloomberg, es probable que los rendimientos de referencia a 10 años en Estados Unidos, situados en 4,57% , sigan subiendo esta semana a menos que los datos de inflación de EE.UU. del miércoles sean débiles.