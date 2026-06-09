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El último jueves, los mercados apostaban por marzo de 2027 como la fecha más próxima para una subida de un cuarto de punto. Foto: GEC.
El último jueves, los mercados apostaban por marzo de 2027 como la fecha más próxima para una subida de un cuarto de punto. Foto: GEC.
/ Al Drago
Por Redacción EC

Los bonos del Tesoro de Estados Unidos cayeron porque los inversores aumentaron las apuestas a que la Reserva Federal (Fed) necesitará subir las tasas de interés, en un contexto donde siguen las tensiones en el Medio Oriente y las preocupaciones sobre la inflación, informó Bloomberg.

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