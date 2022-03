Conforme a los criterios de Saber más

Los mercados de renta variable operan casi todos a la baja, mientras que los bonos soberanos, que se dirigían a un camino de pérdidas récord, mostraban recuperación. En las últimas sesiones, las señales de un endurecimiento monetario son más fuerte de lo esperado y han pesado principalmente en el mercado de bonos.

Sin embargo, esta mañana las primas del Tesoro estadounidense a 10 años bajaban hasta el 2,38%, tras alcanzar máximos que no eran vistos desde mediados del 2019. El petróleo, por su parte, opera en un auténtico vaivén y se mantiene en niveles históricamente altos - el WTl era cotizado alrededor de los US$ 112 por barril. La volatilidad está directamente relacionada con la guerra de Rusia en Ucrania y con las decisiones de los líderes europeos sobre la suspensión o no del petróleo ruso.

Entre los discursos de los dirigentes de los bancos centrales y los indicadores que reflejarán los primeros impactos, directos o indirectos, de la guerra, los inversores tendrán mucho que evaluar.

En las últimas sesiones, las bolsas han mostrado cierta complacencia ante las noticias relacionadas con la guerra, la inflación y el endurecimiento monetario. No obstante, la batería de datos que está a punto de salir a la luz pondrá a prueba la aceptación del riesgo por parte de los inversores.

Inflación y crecimiento

Los pronunciamientos de diversos miembros de bancos centrales pueden dar pistas -o incluso crear ruido - sobre el ritmo de la expansión económica mundial. Varias autoridades monetarias, incluida la Reserva Federal (Fed), han declarado que la inflación es su principal enemigo y están dispuestas a hacer cualquier cosa para domarla. Los inversores se preguntan: ¿será la subida de las tasas de interés una medicina demasiado amarga para la expansión económica?

LEE TAMBIÉN | Petro-Perú: Nueva Refinería de Talara se inaugurará el 14 de abril y su arranque será gradual

Efectos de la guerra

Además, los indicadores que están a punto de salir deberían exponer los primeros impactos de la guerra en la economía y la percepción de los consumidores y las empresas.

El primer dato de esta mañana fue la inflación del Reino Unido: se disparó de nuevo, hasta el 6,2% en febrero, desde el 5,5% de enero. Se trata de la tasa anual más alta de los últimos 30 años.

También hay grandes expectativas en torno a los indicadores de confianza de la eurozona (el ZEW alemán se desplomó la semana pasada) ya los PMI de varias partes del mundo previstos para mañana.

VIDEO RECOMENDADO

Nuestra Selección Peruana ha vivido momentos divertidos entre bromas y 'chacotas' fuera de las canchas. Y no cabe duda que tras cada triunfo en estas "Eliminatorias Qatar 2022" han sabido festejarlo a lo grande, revivamos sus momentos más amenos.