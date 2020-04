Los precios del crudo Brent subieron tras dos días de pérdidas y los futuros del WTI escalaron el miércoles, impulsados por esperanzas de recortes adicionales al bombeo de los productores de la OPEP y de que los inventarios en Estados Unidos fueron menores a lo esperado.

Los futuros del crudo en Estados Unidos cayeron fuertemente en territorio negativo el lunes, cerrando a un récord de US$ -37,63 el barril. Temprano el miércoles, el Brent tocó su nivel más bajo desde junio de 1999.

El miércoles, el Brent subió US$ 1,04, o un 5,4%, a US$ 20,37 por barril. Anteriormente en la sesión, el referencial mundial cayó a US$ 15,98, un piso desde junio de 1999.

Mientras, los futuros del West Texas Intermediate (WTI) para entrega en junio ganaron US$ 2,21, o un 19,1%, a US$ 13,78 por barril.

“De ninguna manera esto sugiere que se haya establecido un precio mínimo ya que las fuerzas de oferta/demanda que generaron los precios negativos del crudo esta semana permanecen muy intactas”, dijo Jim Ritterbusch, presidente de Ritterbusch and Associates.

Desde el inicio del año, el Brent ha perdido alrededor del 65%, mientras que el WTI se ha desplomado alrededor del 75%.

FOTO 4 | 30 de marzo: los precios del barril estadounidense y del Brent, que cotiza en Londres, siguen en cayendo y llegan a su mínimo desde el 2002. El WTI se hunde por debajo de los US$ 20. (Foto: iStock)

Los principales productores de petróleo del mundo, liderados por la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, intentaron controlar el aumento de los inventarios al anunciar un recorte colectivo de 9,7 millones de bpd en el suministro a principios de abril.

Pero esos recortes serán demasiado lentos para compensar el aumento de los inventarios, que alcanzaron los 518,6 millones de barriles en Estados Unidos la semana pasada, solo un 3% por debajo de un récord histórico, dijo el Departamento de Energía de Estados Unidos.

Arabia Saudita dijo el martes que estaba lista para tomar medidas adicionales con otros productores, e Irak hizo comentarios similares. La próxima reunión formal de la OPEP y sus aliados, el grupo conocido como OPEC+, está programada para junio.

El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido informativo sobre el coronavirus.

____________________________________________

¿Cómo evitar la propagación del coronavirus?

Para reducir la probabilidad de contagio existen varias maneras. Las principales son:

Lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos y usar alcohol o gel desinfectante.

Mantenerse a una distancia mínima de 1 metro de cualquier persona.

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, debido a que las manos al palpar muchos objetos y superficies pueden recoger el virus.

Mantener una buena higiene respiratoria: si tose o estornuda deberá cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel, que deberá desecharse de inmediato.

Permanecer en casa si no se encuentra bien. En caso tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y siga las instrucciones que le de personal de salud.

Te puede interesar