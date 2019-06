¿Burbuja? El bitcoin supera los US$11.000, su mejor nivel en 15 meses

El bitcoin se negociaba a más de US$11.000 por primera vez en 15 meses, recuperando más de la mitad del aumento parabólico que captó la atención de los inversores tradicionales antes de que estallara la burbuja de la criptomoneda el año pasado.

"El repunte del bitcoin ha sido bastante extraordinario", dijo George McDonaugh, responsable y cofundador de KR1 Plc, firma de inversiones en criptomonedas y cadena de bloques con sede en Londres. "El dinero no dejó atrás el activo, solo se quedó al margen esperando a volver a entrar".

El bitcoin llegó a subir a US$11.251,21 el lunes, un aumento del 13% desde el viernes, catapultando la moneda digital a los niveles más altos desde marzo de 2018. Cotizaba a US$10.797,91 a la 1:28 p.m. en Hong Kong.

La mayor criptomoneda protagonizó una furiosa carrera a finales de 2017 que culminó en un máximo de más de US$19.500, antes de una caída casi sin tregua durante gran parte de 2018. Languideció en un rango de entre US$3.300 y US$4.100 durante varios meses.

El bitcoin empieza a ganar ritmo en el año. (Fuente: Bloomberg)

El repunte del bitcoin se aceleró en abril, desconcertando a los expertos que intentaban identificar la razón para el resurgimiento. Sus conclusiones mostraron tres factores principales: una conversación más compleja en torno al bitcoin, una menor preocupación sobre el fraude y un cambio lingüístico temporal al hablar del bitcoin, del pasado al futuro.

"El mercado ha madurado mucho desde la última vez que el bitcoin cruzó US$10.000", dijo Matt Greenspan, analista sénior de eToro. "Este alza está mucho más justificada dado el nivel actual de adopción".

En contraste con el año pasado, ahora hay señales de un renovado interés general en las criptomonedas y la tecnología de la cadena de bloques subyacente, principalmente la Libra de Facebook Inc. El gigante de las redes sociales está trabajando con un amplio grupo de socios, desde Visa Inc. a Uber Technologies Inc., para desarrollar el sistema, que ya ha atraído la atención y críticas de los políticos que plantean problemas de privacidad y seguridad.

La llegada de Libra "está validando el espacio criptográfico e impulsando todas las monedas digitales principales a un nivel superior", dijo Edward Moya, estratega jefe de mercado de Oanda Corp. en Nueva York. “Es probable que la volatilidad del bitcóin persista, con los dos niveles críticos de resistencia próximos en US$12.000 y US$15.000".

Las acciones relacionadas con las criptomonedas también avanzaron. GMO Internet Inc. se apreció un 7% en Tokio a su nivel más alto desde octubre. Remixpoint Inc. ganó un 9,2%, Metaps Inc. avanzó un 7,5% y Ceres Inc. incrementó 5%.

Aún así, ante la velocidad del rally, algunos expertos advierten precaución.

A Whitney Tilson, fundadora de Empire Financial Research y exgestora de fondos de cobertura, el bitcóin es el "anexo A" en el léxico de "estafas que enriquecen a un grupo de entendidos a expensas del resto de las personas".

"No se deje engañar por el rebote del gato muerto este año", dijo Tilson en comentarios la semana pasada. “Recuerde lo que le digo: dentro de un año, estará mucho más bajo. Es una trama tecno-libertaria de ‘inflar y vender’ que terminará en la ruina".