BVL: "El ruido político afecta a las inversiones"

El 2018 ha sido un año poco dinámico para las deudas y emisiones en la plaza bursátil local frente a años anteriores y altamente volátil en términos de acciones, señaló Francis Stenning, gerente general de la Bolsa de Valores de Lima (BVL).

"Tenemos niveles de liquidez que todavía no se recuperan a los niveles que estuvimos nosotros el año pasado", explicó.

Según detalló, el desempeño de la BVL se ha visto marcado este año por el ruido político a nivel local y la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que han generado preocupación entre los mercados en general.

"Hay mucho ruido político, tema que no no nos gusta y no le gusta a los mercados en general. Lo hemos dicho reiteradas veces. Creo que hay que tomar el tema con mucha seriedad y saber que el ruido político afecta a las inversiones y de alguna forma también está afectando en nuestros volúmenes. Ese es un reflejo de lo que está sucediendo dentro de la economía, en general", añadió.

Mientras que estos factores internos y externos continúen, los volúmenes negociados seguirán "erráticos", explicó. Sin embargo, estos seguirían siendo positivos dado el crecimiento de la economía peruana.

"Los precios están en negativo en lo que va del año, pero si repasamos la tendencia de los mercados emergentes, podemos ver que todos hemos sufrido ese impacto de caídas de commodities y de la salida de capitales de mercados emergentes", agregó.