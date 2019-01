Cae ligeramente el valor de la actividad OPI en América Latina en 2018

América Latina registró una leve caída en el valor y un descenso significativo en el volumen de transacciones de OPI domésticas (Oferta Pública Inicial, por sus siglas en inglés) en 2018, dado que varios países de la región se vieron impactados por procesos electorales.

En total, la región sumó solo 11 operaciones OPI domésticas, que totalizaron US$ 8,9 millones, lo cual representa una caída de 2% en el valor y de 39% en el volumen, comparado con la actividad del año pasado, de acuerdo con una investigación de la firma global de servicios legales, Baker McKenzie.

En 2017, el valor de la actividad OPI doméstica alcanzó los US$ 9.000 millones obtenidos en 18 ofertas públicas. La actividad de 2018 incluye tres mega transacciones: Empresa Brasileira de Infraestructura Aeroportuaria (Infraero), que levantaría unos US$3,6 mil millones; Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, que colocó US$1,8 millones en la Bolsa Mexicana de Valores, y Hapvida Participações e Investimentos, que llevó US$1,1 millones a la Bolsa de Valores de Sao Paulo (B3) en abril. A diferencia del año pasado, en 2018 no hubo transacciones internacionales.

Pablo Berckholtz, socio director del Estudio Echecopar y líder de la práctica de Mercado de Capitales para América Latina de Baker McKenzie, comentó al respecto. “Como era de esperarse, las elecciones en la región han tenido un impacto en la actividad OPI, con al menos 10 elecciones presidenciales o cambios de gobierno en 2018, incluyendo en países grandes como Colombia, México, Chile y Brasil.

Pese a que podemos esperar que este impacto se extienda por unos 6 a 12 meses más, hay expectativas altas en torno al desempeño de Argentina en 2019, toda vez que ya se han introducido reformas económicas. Sobre el mercado local, Berckholtz agregó que “se espera que se concreten un par de posibles OPI de empresas peruanas para el 2019”.

Globalmente, el valor de la actividad OPI ha llegado a su punto más alto en los últimos cuatro años alcanzando los US$ 219,4 millones. Las mega transacciones de alto valor han compensado el descenso en volumen de operaciones en comparación con las registrados en 2017.

Luego de haberse alcanzado en 2017 el punto más alto en los últimos 10 años, con 1.739 transacciones OPI, en 2018 se han visto 1.448 operaciones, lo que representa una caída del 17%. Esta disminución es compensada por un incremento del 5% en el valor de las operaciones OPI, que llegaron a US$ 219,4 millones, impulsado por la oferta pública de Tencent Music por US$ 1,2 millones en Nueva York y la de SoftBank en Tokio por la cifra récord de US$ 21,1 millones, ambas esperadas para fines de este mes.

Koen Vanhaerents, líder global del grupo de Mercado de Capitales de Baker McKenzie, señala: "Ha sido otro año de fuertes desafíos geopolíticos -proteccionismo, Brexit y la incertidumbre causada por elecciones en distintos países- todo esto ha afectado la actividad de mercado de capitales entre algunos emisores.

En particular, hemos visto un incremento en el valor de la actividad OPI internacional en 2018, en gran medida como resultado de una subida en las ofertas públicas y en el levantamiento de capitales por parte de compañías chinas en búsqueda de fondos de inversión en Hong Kong y Estados Unidos.

Pese a que hubo un ligero descenso en la oferta pública doméstica en comparación a los niveles que esperábamos, anticipamos un incremento en 2019, ya que nuevos gobiernos ya se habrán establecidos y habrá un poco más de certidumbre".

OPERACIONES DOMÉSTICAS EN CAÍDA A NIVEL GLOBAL

La caída del volumen en la actividad OPI de este año se debió en parte a un descenso en la oferta pública doméstica a nivel global. En general, el volumen de transacciones OPI domésticas se redujo en un 21% a 1.231 operaciones en 2018, lo que representa una disminución de un 11% en el levantamiento de capitales, que totalizó US$ 158,2 millones.

Esto se debió en gran medida al resultado de la volatilidad causada en los mercados por la incertidumbre política en Estados Unidos, así como las recientes y próximas elecciones en EE. UU., India y en varios países de América Latina.

La preocupación que sigue generando el Brexit hizo que Londres no llegara a conseguir las 10 transacciones domésticas más grandes. Asimismo, se registraron 49 ofertas públicas entre el London Stock Exchange y AIM. Esto es un 14% menos del volumen registrado en el año anterior (57 OPI en 2017) y un 10% en el valor alcanzado, que llegό a ser de US$ 9,1 millones.

Este comportamiento es similar al registrado en 2016, año en que se llevó a cabo el referendo de Brexit, cuando solo hubo 47 ofertas públicas por la pérdida de confianza por parte de los inversionistas.

En contraste, pese a tratarse de un año agitado, con elecciones de medio término y constantes presiones comerciales con China, Estados Unidos fue la nación más activa para OPI domésticos con un total de 200 ofertas públicas que alcanzaron un valor de US$ 41,7 millones.

Esto significa un incremento del 18% en el volumen en comparación con el año pasado y un 96% más de OPI domésticos obtenidos en 2016, cuando hubo elecciones presidenciales en Estados Unidos. De forma no sorpresiva, el Tokyo Stock Exchange liderará este año en términos de valor de operaciones OPI, reportando un crecimiento de un 337% hasta alcanzar los US$ 26,6 millones como resultado de la inminente oferta pública de SoftBank (el volumen de OPI se incrementό en un 9%).