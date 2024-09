El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) realizó la emisión de un bono benchmark por 1.000 millones de dólares con un plazo de 3 años . Esta emisión en dólares estadounidenses ha alcanzado un hito histórico para la institución, superando los 10.700 millones de dólares en órdenes.

En un comunicado, CAF detalló que la alta demanda fue impulsada principalmente por bancos centrales, administradores de fondos, compañías de seguros y bancos. Los inversionistas destacaron la solidez financiera de CAF, su relevancia en la región y sus perspectivas de crecimiento.

La transacción fue estructurada conjuntamente por Bank of America Securities Inc, BMO Capital Markets, Goldman Sachs International y Morgan Stanley & Co. International PLC. El bono, listado en el London Stock Exchange, pagará un cupón semestral de 4,125% y ofrece un diferencial de 0,519% respecto al bono del Tesoro estadounidense de referencia.

“En CAF trabajamos para construir un futuro mejor en América Latina y el Caribe. Esta emisión de bonos, que logró una demanda histórica y marca un nuevo hito para CAF en los mercados, nos permitirá ofrecer recursos a tasas competitivas a los países para hacer realidad los acueductos, escuelas, hospitales y carreteras que mejorarán la calidad de vida de la población; y a su vez apoyar a los emprendedores, agricultores y pequeños productores, entre otros, para impulsar su productividad”, afirmó Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

Por su parte, Gabriel Felpeto, vicepresidente de Finanzas de CAF, comentó: “Nos enorgullece anunciar la emisión con mayor demanda de la historia de CAF. Logramos un libro de ordenes 10 veces superior al monto emitido, con 156 inversionistas globales. Esto es un testimonio claro de la confianza que el mercado tiene en nuestra institución, nuestra solidez financiera y nuestro firme compromiso como socio estratégico para el desarrollo de América Latina y el Caribe”.

En lo que va del año 2024, la captación de recursos de largo plazo de CAF se acerca a los 7.000 millones de dólares en más de 28 emisiones de bonos en 11 diferentes monedas, con una mayor presencia en los mercados de EE.UU. y Europa.

CAF desarrolla, desde hace más de tres décadas, una estrategia de diversificación de sus fuentes de financiamiento, a través de una presencia ininterrumpida en los mercados globales de capital, que lo han ubicado en una posición privilegiada internacionalmente.

El organismo multilateral indicó que promueve el desarrollo sostenible y la integración regiona, mediante una eficiente movilización de recursos para la prestación oportuna de servicios financieros múltiples, de alto valor agregado, a clientes de los sectores públicos y privado de los países accionistas.