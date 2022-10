La mayoría de precios de los metales industriales subía el miércoles, ya que las esperanzas de un menor ritmo de alzas de tasas de interés en Estados Unidos impulsaban a las bolsas mundiales y debilitaban el dólar, abaratando los metales cotizados en el billete verde para los compradores con otras divisas.

Los débiles datos económicos conocidos en Estados Unidos en la víspera reforzaban la sensación entre los inversores de que la Reserva Federal endurecerá su política de forma menos agresiva y, por tanto, infligirá menos daño a la economía y a la demanda de materias primas.

En China, el mayor consumidor mundial de metales, el yuan registró su mayor subida diaria frente al dólar desde 2020, ya que al cambio en las expectativas de las tasas en Estados Unidos se unió la noticia de que los bancos estatales estaban vendiendo dólares para estabilizar la moneda. El yuan cayó el martes a su nivel más bajo desde 2007.

A las 09:59 GMT, el cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 1.4%, a US$ 7,627.50 la tonelada, y el aluminio avanzaba un 3.1%, a US$ 2,283.50.

Sin embargo, el cobre y el aluminio han perdido un 30% y un 45%, respectivamente, desde los máximos alcanzados en marzo, impulsados por una desaceleración del crecimiento económico mundial que debilitó la demanda de metales, afectó a los mercados bursátiles e impulsó al dólar a máximos de 20 años.

“El mercado está disfrutando del viento de cola de la debilidad del dólar”, dijo Ole Hansen, analista de Saxo Bank.

No obstante, indicó que se necesitará la confirmación de un cambio de dirección por parte de la Fed para convencer a los inversores de que lo peor del endurecimiento ha terminado y que, sin esto, es poco probable que los precios de los metales suban demasiado.

En otros metales básicos, el zinc en la LME subía un 1.3%, a US$ 2,283.50 la tonelada; el níquel ganaba un 0.7%, a US$ 22,475; el plomo avanzaba un 0.7%, a US$ 1,882.50; y el estaño cedía un 0.2%, a US$ 18,450.

Con información de Reuters