El coronavirus tiene al mundo financiero en estado de incertidumbre.

La propagación de los contagios fuera de China golpeó con fuerza al mundo cuando se presentó el primer caso en un país de la zona europea, Italia; y estos últimos tres días en Latinoamérica cuando el virus fue detectado en ciudadanos de Brasil y México, dos de las economías más importantes de la región.

Como activo refugio, el dólar viene registrando una tendencia alcista desde que empezó el brote del virus. A finales de diciembre, se cotizaba en S/3,314; pero terminó cerrando su última jornada de febrero en S/3,456. Así, la divisa cerró en uno de sus mayores niveles en cuatro años (2016) e incluso llegó a tocar los S/3,46 en el mercado interbancario.

En el mercado paralelo o casas de cambio de Lima, el tipo de cambio se cotiza a S/ 3.460. (Foto: GEC)

El Banco Central de Reserva (BCR) hizo una colocación de S/300 millones en el mercado para atenuar el alza del dólar, y con ello logró mantener su precio en niveles de S/3,45 hacia el cierre.

Mishell Morales, analista de Kallpa SAB, precisó a El Comercio que el billete verde se ha apreciado frente al sol en 3,75%. “En algunos bancos locales ya proyectan que en marzo podría subir a S/3,47”, indicó.

En el mercado paralelo, la divisa ya se cotiza a S/3,46; y en promedio, las fintech mantienen un precio de venta de S/3,47.

NUMEROS ROJOS

“Esta ha sido la peor semana para los mercados desde la crisis financiera”, remarcó Luis Eduardo Falen, analista senior "de Intéligo SAB, en línea con la mayoría de analistas de mercado internacionales.

En efecto, de acuerdo a Reuters, la pérdida de valor de las bolsas mundiales solo esta semana asciende a casi US$6 billones.

En resumen, Falen mencionó que en lo que va del año los principales índices están en terreno negativo: el S&P 500, índice de referencia de EE.UU., ha caído 13% estos últimos cinco días, y en lo que va del año, 8,6%. En Europa, su principal indicador bursátil descendió 11% en enero y febrero. Las bolsas de Shanghái, Sidney y Tokio, en tanto, disminuyeron más de 3% ayer.

“En un primer momento cuando estalló el coronavirus se pensó en primera instancia que iba a ser momentáneo el impacto [para los mercados]; la famosa recuperación en V. Pero cuando se empezó a expandir fuera de china hubo una preocupación real por el impacto que podía tener a nivel económico, y para poder contenerlo China tuvo que parar la movilización de personas, cerrar ciudades; tomar medidas extremas que iban a impactar en el crecimiento mundial. Eso ha llevado a que diversas instituciones hayan reducido no solo el PBI para China sino también para el mundo”, remarcó.

En el ámbito local, la Bolsa de Valores de Lima (BVL) refleja el resultado global: el índice general cayó 1,85% al cierre de ayer y 7,92% solo en febrero; y el selectivo se redujo 1,06% ayer y 6,38% en el mes.

“Las acciones que dependen mucho del entorno macroeconómico suelen ser las fi nancieras, y por eso BAP [Credicorp] se ha visto afectada”, mencionó Falen. De hecho, al cierre de la sesión de ayer, la acción del holding registró una caída de 1,48%. En tanto, la acción del BBVA tuvo un retroceso de 1,49% al fi nal de la jornada.

“Muchas de las salidas que hubo [en el mercado] fueron porque nadie quiere estar en la incertidumbre del ritmo de contagios [del coronavirus]”

Luis Eduardo Falen, analista senior de Intéligo SAB

Falen explicó que algo similar ocurre con las acciones mineras, expuestas a lo que pasa en China y al precio del cobre que se encuentra a la baja. El resultado de ello se vio en acciones como Southern (-2,15%) y Buenaventura (-9,21%).

FONDOS DE PENSIONES: ¿GOLPEADOS?

Ante la situación en la que se encuentran las plazas a escala global, el impacto para las administradoras de fondos de pensiones (AFP) ha sido significativo, pero en términos de corto plazo. El gerente de inversiones de Prima AFP, José Larrabure, coincidió con la mirada de los analistas de mercado en que “una corrección así no se ve desde la crisis del 2008”.

Como consecuencia de ello, explicó que las rentabilidades a corto plazo que registran las AFP se han visto afectadas y con mayor fuerza para las plazas expuestas a mayor riesgo, que son los fondos 2 y 3. “Lo que puedo decir es que se han borrado las rentabilidades acumuladas en el año. Los mercados de acciones que estaban arriba en el año hoy están en negativo, y los fondos refl ejan un poco de eso”, aseveró.

Fondos de pensiones en las AFP bordean los S/ 160 mil millones a febrero

No obstante, Larrabure agregó que la diversidad en los portafolios de inversión de las AFP permiten estabilizar las rentabilidades para el afi liado. “Los fondos de las AFP invierten en renta fija, variable, alternativos, etc. La diversificación mitiga en algo. Por ejemplo, el dolar americano es refugio en esta coyuntura. Lo mismo con los bonos de alta calidad crediticia", dijo Larrabure."Pero defintivamente estamos expuestos a estos riesgos".

La misma lectura compartió el gerente general de AFP Integra, Aldo Ferrini. “Sin duda, hay una corrección de los portafolios [de las AFP]. Sí es una caída importante en el corto plazo; pero no dejemos de ver que en los últimos 18 meses los mercados estuvieron sumamente positivos”, agregó.

ALDO FERRINI GERENTE GENERAL DE AFP INTEGRA

Desde su análisis, lo que existe hoy en los mercados a raíz del coronavirus es una posición defensiva de muchos inversionistas. Sin embargo, en la medida que los riesgos se mitiguen, vendrá la recuperación.

“Lo que sí suele pasar con una caída como la que tenemos, es que en el momento en que se vislumbre la solución al problema, debería verse un rebote del mercado y sería rápido”, afirmó.

“Los mercados de acciones que estaban arriba en el año hoy están en negativo, y los fondos reflejan un poco de eso”

José Larrabure, gerente de Inversiones de Prima AFP

Al mes de enero, la rentabilidad nominal promedio a un año en las AFP es de 4,25% para el fondo 0; 13,39% para el fondo 1; 12,90% para el fondo 2; y de 8,98% para el fondo 3. En febrero, cuando el impacto del coronavirus en los mercados ha sido mayor, el escenario, sin duda, se movería.

