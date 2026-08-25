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Resumen

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Al anunciar las medidas, el ministro de Finanzas de Canadá, François-Philippe Champagne, declaró que la guerra comercial declarada por EE.UU. contra el país “es un desafío sin precedentes”. Foto: GEC.
Al anunciar las medidas, el ministro de Finanzas de Canadá, François-Philippe Champagne, declaró que la guerra comercial declarada por EE.UU. contra el país “es un desafío sin precedentes”. Foto: GEC.
Por Agencia EFE

Canadá dio a conocer este martes los productos estadounidenses por valor de unos 27.600 millones de dólares canadienses (unos US$20.000 millones de dólares) a los que aplicará aranceles de hasta el 50%.

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