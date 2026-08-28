La actividad constructora mantiene una evolución favorable durante 2026 y cerró el primer semestre del año con un crecimiento de 10,9%, impulsada principalmente por el dinamismo de la inversión privada, así lo señaló Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), al presentar los principales resultados del Informe Económico de la Construcción (IEC).

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De acuerdo con el reporte, la construcción se consolidó como uno de los sectores de mayor crecimiento de la economía peruana durante junio, cuando registró un avance que quintuplicó el crecimiento del PBI nacional y superó el desempeño de sectores como comercio, electricidad, gas y agua, otros servicios y alojamiento y restaurantes. Con este resultado, la actividad constructora acumuló catorce meses consecutivos de crecimiento, marcando un escenario favorable para el inicio del segundo semestre.

Valdivia destacó que el resultado del primer semestre responde, sobre todo, al comportamiento de la inversión privada, que creció alrededor de 15% en dicho periodo. La inversión minera aumentó cerca de 36%, mientras que la inversión en actividades no mineras avanzó 13%, según información del Banco Central de Reserva (BCR).

“La construcción mantiene una trayectoria positiva y se encuentra en una posición favorable para continuar creciendo, pero es fundamental sostener el dinamismo de la inversión privada y mejorar la ejecución de la inversión pública para aprovechar este escenario”, afirmó el vicepresidente ejecutivo de Capeco.

En cuanto a la obra pública, el informe señala que esta registró un crecimiento de 6,3% durante los primeros seis meses del año. Sin embargo, la paralización de obras continúa representando una dificultad para el sector. El BCR proyecta que la inversión pública crecería apenas 1% al cierre de 2026, por lo que Capeco considera necesario acelerar la ejecución y destrabar proyectos para fortalecer la actividad constructora.

En este contexto, entre enero y julio de 2026, la ejecución de la inversión pública aumentó 8,8%. Los gobiernos regionales incrementaron su ejecución en 11,8% y los gobiernos locales en 11,6%, mientras que el Gobierno nacional registró un avance de 5%. No obstante, si se mantiene el ritmo actual, al cierre del año podrían quedar sin ejecutar S/19.148 millones.

Otro indicador positivo corresponde a las Obras por Impuestos (OxI). Las adjudicaciones acumuladas hasta agosto aumentaron 127% respecto de 2025 y, de mantenerse el ritmo observado, podrían superar los S/11.300 millones al cierre del año, lo que representaría un incremento de 117,7%.

Asimismo, las empresas constructoras elevaron ligeramente sus expectativas para 2026. La proyección sobre el crecimiento de sus operaciones pasó de 9,4% en junio a 9,6% en agosto, resultado que se mantiene alineado con las estimaciones del BCR.

Finalmente, el sector vivienda muestra señales mixtas. Si bien los desembolsos de créditos hipotecarios continúan creciendo a tasas de dos dígitos, Capeco advierte que el segmento de vivienda de interés social podría verse afectado por la menor disponibilidad de subsidios. Entre enero y julio, los desembolsos del Bono Familiar Habitacional disminuyeron 71% frente al mismo periodo de 2025, principalmente por la fuerte reducción de los subsidios destinados a Construcción en Sitio Propio.