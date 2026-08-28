De acuerdo con el reporte, la construcción se consolidó como uno de los sectores de mayor crecimiento de la economía peruana durante junio. (Foto: Andina)
De acuerdo con el reporte, la construcción se consolidó como uno de los sectores de mayor crecimiento de la economía peruana durante junio. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La actividad constructora mantiene una evolución favorable durante 2026 y cerró el primer semestre del año con un crecimiento de 10,9%, impulsada principalmente por el dinamismo de la inversión privada, así lo señaló Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), al presentar los principales resultados del Informe Económico de la Construcción (IEC).

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