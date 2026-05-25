Cencosud anunció “Don Salva”, su apuesta por el formato de supermercado de descuento en Chile. Este anuncio amplía su portafolio que ya incluye a Jumbo, Santa Isabel y SPID y que apunta al segmento precio bajo permanente, sin condiciones ni volúmenes mínimos.

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El modelo consta de tiendas de aproximadamente 180 metros cuadrados, surtido en las categorías que más pesan en la canasta familiar: abarrotes, panadería, perfumería, botillería y perecibles y marcas propias de Cencosud.

El formato responde a una tendencia que en Chile ha ganado fuerza, los supermercados de descuento, modelo consolidado en Europa con cadenas como Aldi o Lidl. El primer local abrió el jueves 22 de mayo en la calle Santo Domingo, en pleno centro de Santiago.

Cencosud indicó que tiene un plan de expansión que contempla nuevas aperturas durante este año en Santiago Centro y las principales comunas de la Región Metropolitana.

“Las dinámicas de consumo están evolucionando rápidamente y en Cencosud buscamos estar atentos a las nuevas necesidades de nuestros clientes. En esa línea, hoy damos la bienvenida a un nuevo formato de supermercado Don Salva, una propuesta que combina precios convenientes todos los días, ampliando nuestro portafolio y fortaleciendo el valor que entregamos, manteniendo siempre el estándar de calidad y servicio que caracteriza a Cencosud”, señaló Cristián Siegmund, gerente general de la división Supermercados de Cencosud en Chile.