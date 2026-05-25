Resumen

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El primer local abrió el jueves 22 de mayo en la calle Santo Domingo, en pleno centro de Santiago. Cencosud indicó que tiene un plan de expansión que contempla nuevas aperturas durante este año. Foto: Cencosud.
El primer local abrió el jueves 22 de mayo en la calle Santo Domingo, en pleno centro de Santiago. Cencosud indicó que tiene un plan de expansión que contempla nuevas aperturas durante este año. Foto: Cencosud.
Por Redacción EC

Cencosud anunció “Don Salva”, su apuesta por el formato de supermercado de descuento en Chile. Este anuncio amplía su portafolio que ya incluye a Jumbo, Santa Isabel y SPID y que apunta al segmento precio bajo permanente, sin condiciones ni volúmenes mínimos.

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