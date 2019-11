El precio del dólar en Chile abrió la jornada al alza en un contexto de crisis social donde la clase media del país lucha contra su “fragilidad” socioeconómica.

En este contexto, el tipo de cambio se cotiza a 735,00 pesos chilenos por dólar. Esta cifra representa un aumento frente al precio negociado ayer, 726,34 pesos.

No son pobres, pero los chilenos de clase media, asfixiados por deudas contraídas para pagar los altos gastos de la salud y la educación privadas, luchan contra una “fragilidad” económica permanente que los lleva a unirse a las protestas sociales.

Chile se puede enorgullecer de unos datos envidiables en América Latina: la pobreza nunca ha sido tan baja, tras pasar del 40% de la población a menos del 10% en 30 años, lo que ha convertido a este país de 18 millones de habitantes en un lugar donde la clase media es mayoritaria.

Pero para los chilenos, el modelo económico ultraliberal heredado de la dictadura (1973-1990), que privatizó el agua, la salud, la educación y el sistema de jubilaciones, genera “una angustia permanente” ante el riesgo de sufrir cualquier infortunio.

Nicolás Achondo, un cocinero de 33 años, tuvo que cerrar su restaurante. Después de pagar sus gastos, los salarios de sus empleados y sus impuestos, ya no tenía dinero para contratar un sistema privado de salud. Víctima de un accidente moto, el tratamiento le costó miles de dólares.

“Fue una deuda millonaria y en aquel momento no tenía cómo pagarla. Y al no tener cómo pagar entras en el sistema de los deudores, el Dicom. Y eso te cierra todas las puertas”, cuenta Achondo. “No puedes acceder a ningún crédito bancario, no puedes arrendar un apartamento o una casa (...) Como emprendedor, el hecho de ser deudor hizo imposible obtener un crédito para mi negocio y éste empezó a generar deudas (...). Es bien injusto”, declaró a AFP.