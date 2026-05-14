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Resumen

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Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganaba 0,66%, mientras que el selectivo S&P 500 cedía 0,44% y el tecnológico Nasdaq sumaba 0,33%. Foto: EFE.
Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganaba 0,66%, mientras que el selectivo S&P 500 cedía 0,44% y el tecnológico Nasdaq sumaba 0,33%. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street abrió en verde, con avances de Cisco Systems, cuyas acciones subían un 16,48 %, impulsando al alza al Dow Jones por encima de los 50.000 puntos después de que el conglomerado tecnológico anunciara recortes de personal para destinar más recursos a la IA.

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