Wall Street abrió en verde, con avances de Cisco Systems, cuyas acciones subían un 16,48 %, impulsando al alza al Dow Jones por encima de los 50.000 puntos después de que el conglomerado tecnológico anunciara recortes de personal para destinar más recursos a la IA.
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Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganaba 0,66%, hasta los 50.019, mientras que el selectivo S&P 500 cedía 0,44%, hasta los 7.476 enteros, y el tecnológico Nasdaq sumaba 0,33%, hasta las 26.489 unidades.
La víspera, durante las operaciones previas al cierre, el S&P 500 marcó un nuevo máximo tras llegar a los 7.460 puntos y el Nasdaq otro al situarse en los 26.474 enteros.
Las acciones de Cisco se dispararon después de que el gigante del software publicara resultados y previsiones del tercer trimestre que superaron las expectativas de Wall Street y anunciara el recorte de casi 4.000 puestos de trabajo.
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La subida de Cisco impulsó el Dow Jones, que recuperó el nivel de los 50.000 puntos alcanzado a principios de año.
Mientras tanto, en Pekín, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario de China, Xi Jinping, acordaron que el Estrecho de Ormuz debe seguir siendo una vía marítima libre y que Irán no debería poder exigir pagos por el uso de las rutas marítimas.
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