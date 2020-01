Los precios de cobre bajaban este jueves a su menor nivel en seis semanas, debido al potencial impacto de una nueva cepa de coronavirus sobre la economía de China, donde la cifra de fallecidos por el brote sigue en aumento.

Otros metales industriales también descendían, al tiempo que los precios del petróleo caían más de 1% y después de que las acciones chinas sufrieran su peor jornada desde mayo. El yuan también se depreció con fuerza después de que China anunció que puso a dos ciudades bajo cuarentea por el brote.

Los inversores rememoraron la epidemia de 2002-2003 del Síndrome Respiratorio Agudo y Severo (SARS), que se inició también en China y que deterioró el crecimiento económico.

El cobre referencial en Londres bajaba un 0,4% a US$ 6.081 por tonelada a las 1151 GMT, abultando las pérdidas en la semana a alrededor de un 3%.

“Si la cifra de muertes sube y mucha más gente se contagia con el virus, los precios van a caer mucho más”, dijo el analista de Commerzbank, Daniel Briesemann a Reuters.

Los mercados chinos estarán cerrados desde el viernes hasta el 31 de enero por los feriados del Año Nuevo Lunar, lo que reduce la liquidez.

Paralelamente, Anglo American dijo que su producción de cobre bajó un 13% en el cuarto trimestre.

Entre otros metales de uso industrial, el plomo perdía 0,1% a US$ 1.984,50 la tonelada, el aluminio caía 0,8% a US$ 1.796,50, el zinc cedía 0,7% a US$ 2.379,50, el níquel declinaba 1,9% a US$ 13.385 y el estaño bajaba 1,4% a US$ 17.185.