Los precios del cobre y del aluminio bajaban el jueves, lastrados por las nuevas restricciones a la producción generadas por el coronavirus en China -principal consumidor mundial de metales-, la firmeza del dólar y el aumento de los inventarios de aluminio.

A las 10:00 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) caía un 1.5%, a US$ 7,676 la tonelada, después de haber subido un 3.6% el miércoles.

“La gente estaba empezando a ser un poco alcista ayer con las existencias de cobre ajustadas, pero fue exagerado y también el dólar es más fuerte hoy, por lo que el mercado está retrocediendo”, dijo Robert Montefusco, de Sucden Financial.

Los inventarios de cobre disponibles en la LME, los que no están destinados a la entrega, han caído un 68% en las últimas tres semanas .

No obstante, los precios del cobre en la LME se han desplomado un 21% en lo que va de año, lastrados por las preocupaciones sobre una recesión mundial y los estrictos confinamientos por el COVID-19 en China, que han frenado el crecimiento.

El jueves, China informó de un tercer día consecutivo de más de mil nuevos casos de COVID en todo el país, lo que impulsó a ciudades desde Wuhan, en el centro, hasta Xining, en el noroeste, a redoblar las restricciones.

La firmeza del índice dólar también pesaba en el mercado, haciendo que los metales cotizados en la moneda estadounidense sean más caros para los compradores que utilizan otras divisas.

En otros metales básicos, el aluminio en la LME cedía un 1.7%, a US$ 2,295.50 la tonelada, tras haber subido hasta un 5.4% en la víspera; el zinc subía un 0.5%, a US$ 2,963.50; el estaño ganaba un 0.6%, a US$ 18,795; el níquel cedía un 1.9%, a US$ 22,235; y el plomo restaba un 0.1%, a US$ 1,888.50.

