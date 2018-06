Cobre baja por menor temor a suministros ajustados

Los precios del cobre cayeron hoy por la disipación de los temores a interrupciones de abastecimiento en la mina chilena Escondida, aunque la preocupación por los suministros de la fundición Vedanta en India y la debilidad del dólar ofrecían cierto respaldo al mercado.

El cobre referencial en la Bolsa de Metales de Londres (LME) perdió un 0,8%, a US$ 7.255 por tonelada. La semana pasada, el metal usado en la construcción y redes eléctricas alcanzó el umbral de US$ 7.348 por tonelada, su nivel más alto desde enero de 2014.



"Las negociaciones laborales para llegar a acuerdo sobre un nuevo contrato (en Escondida) antes de fin de junio son un gran factor. Los precios del cobre caerán si no hay una huelga y volverán a los US$ 6.900/7.000 por tonelada", dijo el analista Robin Bhar de Société Générale.



El sindicato de la mina de cobre Escondida de BHP, en Chile, dijo el viernes que veía un "escenario favorable" para llegar a un acuerdo de un nuevo contrato laboral con la empresa, citando precios más altos del cobre.



El estado indio de Tamil Nadu ordenó en mayo el cierre permanente de la fundición de cobre controlada por Vedanta Resources después de la muerte de 13 personas que protestaban para exigir su clausura por motivos medioambientales.

En tanto, se prevé que una demanda robusta de China apuntale los precios del metal rojo. China importó 475.000 toneladas de cobre no refinado el mes pasado, la mayor cantidad desde diciembre del 2016.



Una divisa estadounidense más baja hace que las materias primas que cotizan en dólares sean más baratas para las empresas no estadounidenses, lo que podría impulsar la demanda por metales industriales.



Operadores y analistas dijeron que renovados temores a una guerra comercial tras una tensa reunión del G-7 el fin de semana en Canadá pesaban sobre el complejo de metales industriales.