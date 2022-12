Los precios del cobre bajaban el lunes, lastrados por las persistentes preocupaciones sobre la economía de China, el principal consumidor mundial de metales, mientras el mercado lidia con el COVID-19 y la incertidumbre sobre la subida de las tasas de interés en Estados Unidos.

A las 10:45 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) caía un 1.2%, a US$ 8,451 la tonelada, tras tocar el viernes su nivel más alto en casi seis meses.

Los síntomas del coronavirus se están extendiendo con rapidez en China después de que las autoridades comenzaron a desmantelar las estrictas medidas contra la enfermedad, alimentando los temores de que una oleada de infecciones pueda aumentar la presión sobre su frágil sistema sanitario y paralizar las empresas.

“Podemos ver que China se encuentra en un estado realmente pobre en este momento en términos de su economía. Las cosas están cambiando desde un nivel bastante bajo, por lo que es una cuestión de si los precios reflejan dónde estamos ahora mismo”, dijo Dan Smith, de Amalgamated Metals Trading. “Creemos que vamos a bajar en los metales básicos en las próximas semanas debido a estos problemas en China”.

Muchos productores de metales decidieron mantener las medidas contra el COVID-19 en sus fábricas para minimizar las infecciones y su impacto en la producción.

El contrato de cobre para enero más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái cayó un 1.2%, a 66,030 yuanes (US$ 9,469.65) la tonelada.

También afectaba a la confianza la incertidumbre sobre si la Reserva Federal moderará el ritmo de alzas de tasas esta semana. El Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra también anunciarán aumentos de tipos durante la semana.

En otros metales básicos, el aluminio en la LME perdía un 1.2%, a US$ 2,451 la tonelada; el níquel bajaba un 0.4%, a US$ 29,325; el plomo cedía un 0.4%, a US$ 2,190; el estaño restaba un 0.5%, a US$ 24,175; y el zinc sumaba un 0.1%, a US$ 3,243.

Con información de Reuters