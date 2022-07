Los precios del cobre tocaron el miércoles a su nivel más bajo desde noviembre de 2020, mientras los operadores esperaban los datos sobre la inflación en Estados Unidos, que podrían influir en el ritmo de las alzas de las tasas de interés, el crecimiento económico y la demanda de metales.

El cobre se ha desplomado más de un 30% desde su máximo histórico en marzo, ya que los bancos centrales comenzaron a subir las tasas rápidamente para sofocar una inflación que alcanzó máximos de varias décadas, desatando el temor a una recesión económica.

Los metales también se han visto presionados por una débil demanda en China, el principal consumidor, donde los confinamientos por el COVID-19 interrumpieron las manufacturas.

El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba un 0.6% a US$ 7,313 la tonelada a las 1027 GMT, luego de tocar los US$ 7,202.50.

Una lectura interanual de la inflación en Estados Unidos superior al 9% podría significar una subida más rápida de las tasas de interés en el país y un mayor riesgo de recesión, dijo el analista Ole Hansen de Saxo Bank.

“El mercado podría tomárselo mal”, dijo. “Una inflación inferior al 8% podría aliviar parte del miedo y significar que la Fed sería menos agresiva”.

Las alzas de las tasas de interés en Estados Unidos ha llevado al dólar a su nivel más alto en dos décadas, lo que hace que los metales que cotizan en el billete verde sean más caros para los compradores con otras monedas y podría frenar la demanda.

Los datos de las aduanas chinas mostraron que sus importaciones de cobre aumentaron un 15.5% intermensual en junio y que las exportaciones globales crecieron a su ritmo más rápido en cinco meses, al reducirse las restricciones por el COVID.

Analistas de Citi dijeron que esperan que el cobre caiga a US$ 6,600 dólares en un plazo de 6 a 9 meses. “Recomendamos acumular una posición corta en metales básicos”, dijeron.

Entre otros metales industriales, el aluminio subía un 0.3% a US$ 2,368 la tonelada, el zinc caía un 0.5% a US$ 3,002,50, el níquel cotizaba plano a US$ 21,375, el plomo ganaba un 0.7% a US$ 1,951.50 y el estaño sumaba un 1.2% a US$ 25,870.