Los precios del cobre caían el lunes debido a la preocupación de los inversores por el ritmo de crecimiento económico de China, principal consumidor, y a la caída del yuan a su nivel más débil frente al dólar desde 2008, encareciendo las materias primas tasadas en el billete verde para los compradores chinos.

Los datos mostraron que la economía china repuntó más rápido de lo previsto en el tercer trimestre, pero las perspectivas se vieron empañadas por las medidas de control del COVID-19, la caída del sector inmobiliario y el debilitamiento del crecimiento en otras partes del mundo.

Mientras tanto, el recién estrenado equipo de liderazgo de Xi Jinping aumentó los temores de que se sacrifique el crecimiento económico por las políticas impulsadas por la ideología, provocando el desplome de las bolsas chinas.

A las 10:22 GMT, el cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba un 0.4% a US$ 7,592.50 la tonelada.

El cobre, que se utiliza en las industrias de la energía y la construcción, ha caído un 30% desde el máximo alcanzado en marzo debido a la desaceleración de la economía mundial, que ha reducido el consumo de metales.

Es posible que el crecimiento de la demanda china de cobre nunca alcance los niveles anteriores, pero la oferta mundial no podrá seguir el ritmo de la demanda durante la década de 2020, lo que apoyará los precios, dijo Carsten Menke, analista de Julius Baer.

“Es una cuestión de cuándo ser alcista en el cobre, no de si serlo”, afirmó. “Si hay otra venta especulativa, es una oportunidad de compra”.

En otros metales básicos, el aluminio en la LME bajaba un 0.8% a US$ 2,188.50 la tonelada; el zinc subía un 1.3% a US$ 2,965; el níquel mejoraba un 1.2% a US$ 22,205; el plomo ganaba un 1.1% a US$ 1,913.50 y el estaño cedía un 0.6% a US$ 18,365.

