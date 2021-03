El cobre caía el lunes ante los indicios de que China, el principal consumidor del metal, podría frenar la expansión del crédito después de que decepcionara con sus modestos objetivos de crecimiento, aunque los analistas seguían siendo positivos respecto a los fundamentos a largo plazo.

Se espera que China frene el estímulo inducido por el coronavirus y enfríe el crecimiento del crédito para contener los riesgos de deuda, al tiempo que mantiene el apoyo a las pequeñas empresas en dificultades. También ha fijado objetivos de crecimiento modestos.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba un 1,4% a US$ 8,883 la tonelada a las 12:30 (GMT), borrando el alza del 1,1% de la sesión anterior.

El dólar se alejaba de máximos de tres meses y medio el martes debido a la estabilización de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, lo que permitía alzas de monedas de mayor riesgo, como la libra esterlina.

Entre otros metales, el aluminio caía un 2,1% a US$ 2.124,50 la tonelada, el zinc bajaba un 0,9% a US$ 2.757, el plomo cedía un 0,1% a US$ 1.977, y el estaño sumaba un 0,9% a US$ 24.550.

En tanto, el níquel perdía un 2,3% a US$ 15.970 tras tocar su mínimo desde noviembre de 2020.