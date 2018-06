Cobre cae a mínimo por temor a escalada de guerra comercial

El cobre cayó el jueves a un mínimo en tres meses, sumándose a la caída de otros metales básicos por temor a que una escalada en la guerra comercial global afecte al crecimiento económico y a la demanda de estas materias primas industriales.

Los precios del cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) perdieron un 1 %, a US$ 6.623 por tonelada, tras tocar su mínimo desde el 26 de marzo a US$ 6.589,50.

En el último capítulo de la pulseada entre Estados Unidos y China, el presidente Donald Trump y el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, detallaron sus planes para frenar las adquisiciones por parte de China de tecnología estadounidense sensible.

"Hay temor a que las medidas adoptadas por Estados Unidos generen una desaceleración del crecimiento del PIB a nivel global", dijo Peter Fertig, de la consultora Quantitative Commodity Research, añadiendo que esto podría afectar a la demanda de metales.

"El gran factor de riesgo es que podría haber nuevas tensiones y nuevas rondas de escalada, ya que el señor Trump ya ha amenazado con más aranceles a la importación si China adopta represalias. Cree que puede hacer política como los Soprano", declaró.

El jueves, las principales fundiciones de cobre de China no lograron ponerse de acuerdo en establecer tarifas mínimas para el procesamiento y refinación de concentrado del metal en el tercer trimestre de este año, de acuerdo a dos fuentes conocedoras de la situación.

Asimismo, las principales fundiciones de zinc de China decidieron en una reunión en la provincia de Shaanxi que disminuirán su producción del metal un 10%, de acuerdo a dos fuentes cercanas a la industria.

El zinc fue el único metal que cerró en positivo, subiendo un 0,7% a US$ 2.874 por tonelada.

En cambio, el aluminio cedió un 1%, a US$ 2.155 y el plomo perdió un 1,5%, a US$ 2.397,50. El estaño bajó un 1,3%, a US$ 19.600, y el níquel cayó un 0,6%, a US$ 14.785.