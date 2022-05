Los precios del cobre caían el lunes a mínimos no vistos desde mediados de diciembre, en línea con las pérdidas de otros metales industriales por las fuertes restricciones contra el COVID-19 en China y el temor a un crecimiento económico global más débil, que empañaban las perspectivas sobre la demanda.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba un 2.68% a US$ 9,162.50 la tonelada a las 1145 GMT.

El metal, utilizado en sectores como la energía y la construcción, ha caído alrededor de un 15% desde el máximo histórico de US$ 10,845 anotado en marzo, cuando los inversores esperaban una fuerte demanda y temían que la guerra en Ucrania interrumpiría el suministro desde Rusia.

Los confinamientos y cierres en China, el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos y en otros países y un dólar más alto están ejerciendo presión sobre el cobre, dijo Jens Pedersen, analista de Danke Bank.

Sin embargo, añadió que las señales de que China aplicará nuevas medidas de estímulo más adelante en el año podrían reactivar los precios de los metales.

Las dos ciudades más grandes de China endurecieron las restricciones por el COVID-19 a sus residentes el lunes. Las estrictas medidas ya han afectado la producción manufacturera.

Además, el crecimiento de las exportaciones de China en abril se desaceleró a un solo dígito, el nivel más débil en casi dos años, mientras que las importaciones apenas variaron. Las compras chinas de cobre al exterior cayeron 4% en la comparación interanual.

En la zona euro, la moral de los inversores cedió en mayo a su nivel más bajo desde junio de 2020, según mostró una encuesta.

Los mercados de acciones descendían nuevamente y el dólar se disparó a un nuevo máximo de dos décadas, lo que hacía que los metales fueran fueran costosos para los compradores con otras monedas.

En cuanto a otros metales industriales, el aluminio cedía un 2.3% a US$ 2,778 la tonelada; el zinc caía un 2.4% a US$ 3,681.50 la tonelada; níquel perdía 1.9% a US$ 29,510; el plomo bajaba un 1.7% a US$ 2,193 la tonelada y el estaño cedía un 1.9% a US$ 38,590 la tonelada.

