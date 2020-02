Los precios del cobre caían el viernes, ya que el aumento de muertes en China por un brote de coronavirus elevaba el temor a un potencial perjuicio económico y a una menor demanda de metales en la segunda mayor economía mundial.

A las 0744 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cedía un 0,4%, a US$ 5.713.50 la tonelada, mientras que el contrato más comerciado en la Bolsa de Futuros de Shanghái cerró con un desplome del 0,6%, a 45.670 yuanes (US$ 6.545,89) la tonelada.

Los movimientos en el complejo metalero industrial eran dispares en ambas bolsas, después de que un impulso alcista se quedó sin fuerzas.

El aluminio en la LME mejoraba un 0,4%, a US$ 1.744 la tonelada; el níquel avanzaba un 0,3%, a US$ 13.095; y el zinc bajaba un 0,2%, a US$ 2.202.

En Shanghái, el aluminio subió un 0,5%, a 13.725 yuanes la tonelada; el níquel restó un 0,1%, a 105.260 yuanes; el zinc entregó un 0,3%, a 17,295 yuanes; y el plomo declinó un 0,7%, a 14.070 yuanes.

La cifra de muertes por la epidemia superó los 630 en la China continental, mientras que el número total de casos totalizaba más de 31.100, según los últimos datos.

La economía china podría verse perjudicada en el primer trimestre por el brote, pero se espera que vuelva a recuperarse una vez que se controle el virus, dijo un vicegobernador del banco central.