El cobre bajaba el viernes debido a que los inversores alcistas se deshacían de las posiciones largas, mientras que el dólar se fortalecía y el principal consumidor de metales, China, informaba de más casos de coronavirus y de nuevos confinamientos.

A las 10:25 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) perdía un 1.9%, a US$ 7,617 la tonelada, después de haber tocado el miércoles un máximo en casi tres semanas.

“Los largos están saliendo tras haber sido absorbidos por una falsa ruptura al alza a principios de la semana y ahora el mercado está esperando una señal clara de hacia dónde nos dirigimos”, dijo Ole Hansen, de Saxo Bank en Copenhague.

El cobre en la LME encontraba apoyo en la media móvil de 21 días, en torno a los US$ 7,580, una ruptura por debajo de la cual probablemente enviaría los precios a los US$ 7,350, afirmó.

“Las perspectivas de recuperación en China siguen aplazándose, por lo que se prolonga el periodo de incertidumbre en la demanda”, añadió Hansen.

El viernes, China informó de un aumento de los contagios de COVID-19, mientras que ciudades desde Wuhan, en el centro de China, hasta Xining, en el noroeste, han aumentado los controles.

También pesaba en el mercado la firmeza del dólar, que hace que los metales cotizados en el billete verde sean más caros para los compradores que utilizan otras divisas.

En otros metales básicos, el plomo en la LME ganaba un 4.3%, a US$ 1,946 la tonelada; el aluminio cedía un 1%, a US$ 2,264.50; el níquel restaba un 0.1%, a US$ 22,370; el zinc bajaba un 1.8%, a US$ 2,888.50; y el estaño perdía un 2.1%, a US$ 18,295.

Con información de Reuters