Los precios del cobre caían el miércoles, ya que una explosión en Polonia aumentaba las preocupaciones geopolíticas y pesaba en el apetito de los inversores por los activos de riesgo, mientras que el aumento de los casos de COVID-19 en China, el principal consumidor de metales, alimentaba las preocupaciones sobre la demanda.

Los mercados mundiales se vieron sacudidos después de que Polonia, miembro de la OTAN, dijo que un cohete de fabricación rusa mató a dos personas en el este del país, cerca de Ucrania. Rusia negó ser responsable.

El misil probablemente no fue disparado desde Rusia, dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tras una reunión de emergencia de los líderes de la OTAN.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba un 0.1% a US$ 8,367 la tonelada a las 08:53 GMT, corrigiendo desde el máximo de cinco meses que alcanzó el viernes.

El contrato de cobre para diciembre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghai bajaba un 0.3% a 66,710 yuanes (US$ 9,415.27) la tonelada.

Los precios del cobre subieron la semana pasada por las esperanzas de que la Reserva Federal de Estados Unidos ralentice el ritmo de sus subidas de tasas de interés, así como por las mejores perspectivas de la demanda en China, después de que el país suavizó algunas de sus restricciones por el COVID.

Los casos de COVID-19 están aumentando en China, incluso en la capital, Pekín, y en la ciudad sureña de Cantón.

Los precios de las viviendas nuevas en China cayeron a un ritmo más rápido en octubre, debido a que las restricciones por el COVID-19, una economía vacilante y los problemas inmobiliarios pesaron sobre la demanda, mostraron datos oficiales.

Entre otros metales industriales, el aluminio ganaba un 0.6% a US$ 2,448.50 la tonelada, el zinc sumaba un 0.1% a US$ 3,114.5 la tonelada y el estaño subía un 4% a US$ 24,330 la tonelada, mientras que el níquel caía un 3.2% a US$ 29,285 la tonelada.

