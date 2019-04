Cobre cae por subida de existencias en almacenes de la Bolsa de Metales de Londres

Los precios del cobre caían este lunes ante el aumento de existencias en almacenes aprobados por la Bolsa de Metales de Londres (LME), lo que sugiere una floja demanda, y por un descenso de los volúmenes antes de los días festivos que celebrará esta semana el mayor consumidor mundial, China.

A las 10:29 GMT, el cobre referencial en la LME cedía un 0,5% a US$ 6.366 la tonelada, cerca del mínimo de cuatro semanas tocado la semana pasada.

Los últimos datos de inventarios en la LME muestran que el metal, usado como un indicador de salud económica, aumentó en 36.325 toneladas hasta las 232.225 toneladas. Las existencias han subido en más de 46.000 toneladas o un 25% desde la semana pasada.

China es responsable de casi la mitad de la demanda mundial de cobre, estimada en torno a los 24 millones de toneladas este año.

Se espera un incremento en el periodo estacionalmente fuerte de abril-junio, antes del aumento de la actividad de la construcción en China en el tercer trimestre. Los estímulos fiscales y monetarios más temprano en el año reforzaron la idea.

Cabe resaltar que se llevarán a cabo festividades en China con motivo del Día del Trabajo, las cuales van desde el 1 al 3 de mayo.

En otros metales, el aluminio cedía un 0,2% a US$ 1.833 por tonelada, el zinc ganaba un 0,2% a US$ 2.774, el plomo mejoraba un 0,3% a US$ 1.957; el estaño operaba con escasos cambios a US$ 19.935 y el níquel caía un 0,2% a US$ 12.390 la tonelada.