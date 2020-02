Los precios del cobre en la Bolsa de Metales de Londres (LME) se hundían el viernes, dado que la cifra de contagiados por un brote de coronavirus en China amenazaba el panorama de la demanda de uno de los mayores consumidores mundiales del metal.

A las 0709 GMT, el cobre a tres meses en la LME declinaba un 0,1% a US$ 5.784 la tonelada, mientras que el contrato más cotizado del metal en la Bolsa de Futuros de Shanghái (ShFE) ganó un 0,5% a 45,930 yuanes (US$ 6.578,16) la tonelada.

El aluminio cedía un 0,2% a US$ 1.7423,50 la tonelada. El níquel bajaba un 1% a US$ 13.150 la tonelada y el plomo perdía un 0,5% a US$ 1.883 la tonelada.

El brote de coronavirus no mostraba signos de haber llegado a su punto más álgido. Las autoridades sanitarias informaron de más de 5.000 nuevos casos el viernes, y 121 muertes nuevas.

Analistas calculan que mercado global de cobre tendrá un déficit de 160.000 toneladas este año, según un sondeo de Reuters, mientras que el mercado mostró un saldo negativo de 33.000 toneladas en octubre de 2019, según datos del Grupo Internacional de Estudio sobre el Cobre (ICSG).

La economía china crecerá en el primer trimestre a su tasa más baja desde la crisis financiera, pero la desaceleración durará poco si se contiene el brote, según una consulta de Reuters.