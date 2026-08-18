El mercado del cobre volvió a mostrar señales de tensión. El precio del metal para entrega el miércoles en la Bolsa de Metales de Londres (LME) llegó a negociarse con una prima de hasta US$110 por tonelada frente a los contratos para el día siguiente, una diferencia que no se observaba desde la histórica escasez de suministros inmediatos registrada en 2021.

El diferencial posteriormente se redujo a menos de US$80 por tonelada, luego de que las entregas a los almacenes de la LME parecieran aliviar parcialmente la presión sobre el suministro disponible.

Los operadores vienen siguiendo de cerca el comportamiento del cobre debido a que el aumento de los envíos hacia Estados Unidos ha reducido las existencias de la LME, que sirven como referencia para los contratos mundiales. Este movimiento responde, en buena medida, a operaciones de arbitraje asociadas a la posibilidad de que EE.UU. aplique aranceles a las importaciones de cobre.

¿Qué está pasando con el suministro?

El diferencial entre el precio del cobre para entrega inmediata y el contrato para el día siguiente, conocido como Tom/next, refleja el costo de prorrogar las posiciones por un día.

El fuerte incremento registrado este martes evidencia la presión que enfrentan quienes mantienen posiciones cortas antes del tercer miércoles del mes, fecha que concentra buena parte de la liquidez de los contratos de la LME.

Una prima elevada para los suministros de corto plazo también genera incentivos para que los operadores que cuentan con cobre físico lo vendan en el mercado inmediato y, al mismo tiempo, recompren contratos de vencimiento más largo que cotizan con descuento. La prima también se incrementó en los futuros a tres meses.

Inventarios de la LME aumentan

La presión sobre el suministro comenzó a moderarse parcialmente este martes. La red mundial de almacenes de la LME registró un incremento de más de 20.000 toneladas en las existencias disponibles, el mayor aumento desde abril.

Las existencias bajo garantía aumentaron tanto en Asia como en Estados Unidos. Este repunte se produce después de una fuerte reducción de los inventarios. Antes de la recuperación que comenzó gradualmente la semana pasada, las existencias habían caído 75% respecto del máximo alcanzado a mediados de abril.

El movimiento de inventarios está estrechamente relacionado con el flujo de cobre hacia Estados Unidos. El metal ha seguido llegando a los puertos estadounidenses, incentivado por los mayores precios en ese mercado y la expectativa de posibles medidas arancelarias.

Cobre acumula una subida de más de 13%

En lo que va del año, el cobre acumula un avance superior al 13%, impulsado también por las expectativas de una mayor demanda procedente de los centros de datos y las energías renovables.

El repunte de los precios ha favorecido a las principales compañías mineras, entre ellas Rio Tinto Group y BHP Group. En el caso de BHP, el cobre representó por primera vez más de la mitad de sus ingresos anuales.

En China, en cambio, los precios elevados han reducido el apetito de los compradores. Esto ha contribuido a que las existencias en Shanghái, uno de los principales centros de comercio y consumo del país, aumenten de manera sostenida en las últimas semanas hasta alcanzar las 80.000 toneladas, según datos del Mercado de Metales de Shanghái.