El mercado del cobre volvió a mostrar señales de tensión. | Foto: Andina/ Referencial.
El mercado del cobre volvió a mostrar señales de tensión. | Foto: Andina/ Referencial.
Por Redacción EC

El mercado del cobre volvió a mostrar señales de tensión. El precio del metal para entrega el miércoles en la Bolsa de Metales de Londres (LME) llegó a negociarse con una prima de hasta US$110 por tonelada frente a los contratos para el día siguiente, una diferencia que no se observaba desde la histórica escasez de suministros inmediatos registrada en 2021.

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