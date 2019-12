Los precios del cobre bajaban el jueves luego de seis sesiones consecutivas de avances, ya que las grandes mineras vendían posiciones para aprovechar los mejores precios del metal en casi cinco meses.

El cobre referencial en la Bolsa de Metales de Londres (LME) había ganado más de 6% en poco menos de una semana, en parte por el optimismo en torno a un eventual acuerdo comercial entre China y Estados Unidos y a datos más positivos de ambas economías.

Sin embargo, el jueves a las 11:10 (GMT) el cobre a tres meses en la LME cedía 0,5% a US$ 6.123 la tonelada, después de haber alcanzado previamente las 6.158 toneladas, igualando el máximo de la sesión anterior y el mayor nivel visto desde julio.

“Realmente nos sorprende que el cobre haya estado tan robusto. Creo que se debió al discurso sobre economía y comercio de Donald Trump sobre China, además de que hemos tenido muchos buenos datos, particularmente en torno al empleo”, dijo el operador Robert Montefusco de Sucden Financial.

“Posiblemente vamos a ver que muchos productores estarán vendiendo. Ayer por la noche hubo algunas posiciones con altos precios que estaban siendo vendidas, lo que genera cierta presión sobre el mercado”.

En otro factor que golpeaba los precios, el grupo Shandong Fangyuan Nonferrous Metals, una de las principales fundiciones de cobre privadas de China, negó los rumores aparecidos en internet respecto a que se había declarado en bancarrota y dijo que sus operaciones se realizaban con normalidad.

Los operadores dijeron que estos rumores habían ayudado a elevar los precios en la última semana porque algunos inversores esperaban una escasez del metal procesado si Shandong cerraba.

Entre otros metales de uso industrial, los precios del níquel alcanzaron su mayor nivel en casi dos semanas el jueves pero cayeron más tarde por datos en torno a los niveles de suministros y se negociaban en 0,2% a US$ 13.820 la tonelada.

En tanto, los precios del aluminio sumaban 0,3% a US$ 1.765 la tonelada; mientras que el zinc avanzaba 0,7% a US$ 2.236,50 la tonelada; el plomo caía 0,3% a US$ 1.931 y el estaño bajaba 1% a US$ 17.110 la tonelada.