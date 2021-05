Los precios del cobre subían el jueves, ayudados por la amenaza de huelgas en las minas de Chile, el principal productor del metal, y por un alivio de los temores a que China, el mayor consumidor, endurezca su política monetaria.

A las 10:55 (GMT), el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) sumaba un 0,6% a US$ 10.037 la tonelada. Los precios treparon a US$ 10.747,50 este mes antes de caer a US$ 9.795 el lunes.

Las amenazas de las autoridades chinas para frenar los precios de las materias primas ayudaron al repunte, pero su efecto se ha desvanecido y la fuerte demanda y la oferta ajustada apuntalan los precios, dijo el analista de Saxo Bank Ole Hansen.

“El cobre llegó a corregir un 9% desde el pico, una corrección superficial. La fortaleza subyacente está ahí”, afirmó, agregando que es probable que los precios aumenten más a finales de año.

La multinacional BHP dijo el miércoles que tomará medidas de contingencia para mantener las operaciones de sus minas de cobre Escondida y Spence en Chile en medio del inicio de una huelga de un sindicato de operaciones remotas. Escondida es la mina de cobre más grande del mundo.

Las ganancias de las empresas industriales de China crecieron a un ritmo más lento en abril. Los datos calmaron las preocupaciones sobre el endurecimiento de las políticas y ayudaron a elevar las bolsas chinas a máximos de tres meses.

El yuan se ha recuperado a su nivel más fuerte frente al dólar desde 2018, lo que hace que los metales que cotizan en dólares sean más baratos para los compradores chinos y respalda la demanda.