Los precios del cobre se mantenían el lunes cerca de máximos de ocho meses, antes de la firma de la primera fase de un acuerdo comercial entre Pekín y Washington y de la divulgación de datos que se espera muestren que la actividad económica de China permaneció robusta.

China es el mayor consumidor de metales del mundo, pero su economía se desaceleró el año pasado, en parte debido a la riña arancelaria con Estados Unidos, un factor que presionó a los precios de los insumos industriales.

La producción fabril de China comenzó a contraerse el año pasado, pero volvió a expandirse a fines de 2019.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un marginal 0,15% a US$ 6.207 la tonelada a las 1255 GMT. Los precios del metal ascendieron la semana pasada más de un 5% hasta US$ 6.266,50 la tonelada, su mayor nivel desde mayo.

“El cobre y el resto de los metales básicos se han beneficiado bastante, en parte por las negociaciones sobre comercio, el acuerdo de Fase 1 y la mejoría de la economía china”, dijo Jens Pedersen, analista de Danske Bank.

China dará a conocer esta semana datos de producción industrial, comercio, PIB y nuevos créditos. Se espera que el crecimiento de las exportaciones e importaciones de diciembre se haya acelerado, ayudado por una baja base de comparación, según datos de Reuters.

En tanto, el viceprimer ministro de China, Liu He, visitará Washington entre el 13 y el 15 de enero para firmar el acuerdo comercial.

Entre otros metales de uso industrial, el aluminio caía 0,6% a US$ 1.795 la tonelada; el zinc bajaba 1,1% a US$ 2.352 la tonelada; el níquel subía 0,5% a 14.260 dólares la tonelada; el plomo sumaba 1,3% a US$ 1.907,50; y el estaño avanzaba 0,1% a US$ 17.245 la tonelada.