El cobre cotizaba con pocos cambios este viernes, luego de que China no entregó detalles sobre sus planes de consumo del metal en su programa económico para los próximos cinco años, un factor que era compensado por la expectativa de una victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones de Estados Unidos.

Los precios del cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subían 0,1% a US$6.738,50 la tonelada a las 1117 GMT.

Los precios del metal usado ampliamente en las industrias de la construcción y la energía arrojan un descenso de casi 5% respecto al máximo de 28 meses alcanzado la semana pasada.

“Había mucha esperanza en que China divulgara sus planes de acumulación de existencias de metales esta semana, pero no hubo detalles. No implica que no habrá compras, sino que no sabemos lo que ocurrirá”, dijo Kieran Clancy, analista de Capital Economics.

China representa casi la mitad del consumo mundial de metales industriales. El jueves, sus líderes dijeron que buscarán un crecimiento sostenible y un desarrollo cualitativo en los próximos cinco años desde el 2021.

En tanto, los sondeos de opinión indican que Biden tiene una ventaja significativa a nivel nacional frente al presidente Donald Trump para las elecciones del martes. Analistas esperan que un triunfo del demócrata reduzca las tensiones entre China y Estados Unidos de los últimos años.