Cobre y plomo caen por fuerte declive de mercados bursátiles

Los precios de los metales industriales caían el jueves, afectados por la ola de ventas en los mercados bursátiles mundiales, en una sesión en la que el cobre caía con fuerza y el plomo tocaba su mínimo en más de dos años.

A las 11:07 (GMT), el cobre en la Bolsa de Metales de Londres (LME) perdía un 1.6%, a US$ 6,143 la tonelada, tras tocar su nivel más bajo desde el 20 de septiembre.

Las acciones europeas se desplomaban y los índices bursátiles chinos tocaron mínimos de varios años después de que Wall Street sufrió su peor sesión en ocho meses.

Los inversores están preocupados por la perspectiva de nuevos aumentos de las tasas de interés en Estados Unidos, un alza en los rendimientos de los bonos del Tesoro y la incertidumbre sobre el comercio y el panorama económico mundial.

Estas fuerzas del mercado han opacado una situación positiva de suministro y demanda de los metales, indicó Nick Snowdon, analista de Deutsche Bank.

El índice de metales industriales de la LME ha perdido un 15% desde junio.

El plomo en la LME perdía un 0.6%, a US$ 1,899.50 la tonelada, ampliando una racha de siete jornadas de declives que le llevó a su cota más baja desde septiembre de 2016. El plomo ha perdido un 30 por ciento desde el pico tocado en febrero.

En otros metales, el aluminio cedía un 1%, a US$ 2,026.50; el zinc bajaba un 0.5%, a US$ 2,615.50; el níquel perdía un 1.7%, a US$ 12,470; y el estaño retrocedía un 0.2%, a US$ 18,990.

