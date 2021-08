Los precios del cobre y de otros metales industriales caían el jueves, mientras que las bolsas mundiales operaban a la baja antes del muy esperado discurso del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, el viernes.

A las 10:56 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) retrocedía un 0,5%, a US$ 9.313 la tonelada. El metal alcanzó un récord de US$ 10.747,50 en mayo, pero cayó a US$ 8.740 la semana pasada.

Las acciones de China, el mayor consumidor de metales, cayeron bruscamente en respuesta a las preocupaciones de que los esfuerzos del gobierno para enfriar el mercado inmobiliario pudieran afectar a la economía.

“Los fundamentos siguen apuntando a precios más bajos (...), la oferta puede satisfacer la demanda”, dijo el analista de Commerzbank Daniel Briesemann.

El cobre debería moverse a la baja durante el resto de 2021, pero se elevará después de eso a medida que la transición mundial de los combustibles fósiles a la electrificación impulse la demanda, agregó.

Los inversores se muestran cautelosos antes del discurso de Powell en la conferencia económica de Jackson Hole. Las bolsas mundiales están operando con el freno puesto y los precios del petróleo están cayendo.

Powell probablemente ofrecerá algunas pistas nuevas sobre cuándo el banco central de Estados Unidos puede comenzar a reducir sus compras masivas de activos, dijeron analistas.

