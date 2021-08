El cobre caía el jueves por quinto día consecutivo, ya que las preocupaciones sobre las perspectivas de la demanda del principal consumidor del metal, China, alejaban los precios del máximo histórico alcanzado a principios de este año.

El cobre a tres meses en la bolsa de metales de Londres (LME) perdía 0,3% a US$ 9.440,50 la tonelada a las 11:04 GMT, una caída respecto al máximo histórico de US$ 10.747,50 alcanzado en mayo pero de todas formas con un alza de 20% en lo que va del año.

“Tenemos fuerzas que empujan en direcciones opuestas”, dijo Ole Hansen, analista de Saxo Bank. “La narrativa alcista a largo plazo no ha cambiado mucho ... (pero) el mercado está un poco preocupado por una eventual desaceleración de China”.

El soporte técnico clave es de alrededor de US$ 8.700 por tonelada, donde se encuentra actualmente el promedio móvil de 200 días para el cobre, explicó.

El cobre, que se utiliza en la energía y la construcción, debería tener una demanda cada vez mayor, según analistas, con una oferta más ajustada, a medida que el mundo cambia desde el consumo de los combustibles fósiles hacia la electrificación.

Las acciones globales caían desde máximos históricos y el dólar mantenía la mayor parte de sus ganancias del miércoles.

Pero un resurgimiento de las infecciones debido a la variante Delta altamente transmisible en algunas de las principales economías, incluida China y la economía más grande del mundo, Estados Unidos, ha reactivado los temores de una demanda más débil de metales.

Un funcionario de salud de China dijo que espera que el actual brote de coronavirus en el país esté controlado en su mayor parte dentro de unas semanas.

Entre otros metales básicos, el aluminio en la LME aumentaba un 0,8% a US$ 2.587 por tonelada, el plomo caía un 0,1% a US$ 2.378,50 la tonelada, y el zinc subía un 0,2% a US$ 2.979,50 la tonelada. En tanto, el estaño avanzaba 0,2% a US$ 34.690 la tonelada.

