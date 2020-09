Los precios del cobre caían el lunes por tomas de ganancias, pero una demanda fuerte en China, inventarios históricamente bajos y una caída del dólar impulsarían las compras en los próximos días.

A las 10:05 (GMT), el cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cedía un 0,3% a US$ 6.718 la tonelada. Más temprano, el metal trepó a US$ 6.792,5, cerca del máximo de 26 meses de US$ 6.830 que alcanzó a comienzos de mes.

“China se ha recuperado rápidamente, en parte por todos los estímulos. Cuando reabrieron las fábricas, hubo mucho reabastecimiento, lo que ha ayudado a ajustar al mercado”, afirmó John Meyer, analista de SP Angel.

El martes se conocerán las cifras de la producción industrial y la inversión urbana durante agosto en China.

Un dólar más bajo abarataba las materias primas para los tenedores de otras divisas.

Los inventarios de cobre en depósitos registrados ante la LME suman 74.875 toneladas, en sus mínimos desde 2005.