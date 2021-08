Los precios del cobre cotizaban con ligeras alzas el viernes, a pesar de la firmeza del dólar y ceses de algunas operaciones que eran compensados por el anuncio de que los trabajadores de la mina Escondida en Chile -la más grande del mundo- aprobaron un contrato colectivo con la empresa, por lo que evitarán una huelga.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) sumaba un 0.1% a US$ 9,479 la tonelada a las 11:20 GMT y estaba en camino de anotar un alza semanal, después de perder un 2.7% la semana pasada.

El acuerdo en la mina de cobre Escondida en Chile ha aliviado las preocupaciones por el suministro después de que se produjeran medidas de fuerza entre los empleados en otros yacimientos, dijo el analista de Concord Resources, Duncan Hobbs.

Los trabajadores de la mina de cobre Andina de Codelco abandonaron las faenas el jueves después de rechazar la última oferta de contrato, mientras que los empleados de la mina Caserones de JX Nippon Copper también se declararon en huelga tras del colapso de las negociaciones sobre contratos laborales.

Chile es el mayor productor de cobre del mundo.

En contraste, analistas de Jefferies dijeron que las limitaciones de suministro de cobre no tienen que ver directamente con las huelgas, agregando que los volúmenes globales del metal seguirán por debajo de las expectativas y que el débil crecimiento de la oferta debería ser positivo para los precios.

Entre otros metales básicos, el aluminio subía 0.5% a US$ 2,595 la tonelada, mientras que el zinc sumaba 0.9% a US$ 3,021 la tonelada y el plomo aumentaba 0.8% a US$ 2,325 la tonelada; y el níquel operaba con pocos cambios en US$ 19,670 la tonelada.

