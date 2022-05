Los precios del cobre avanzaban el jueves, después de que la Reserva Federal moderó las expectativas de aumentos más agresivos de las tasas de interés en el futuro, reviviendo el apetito por activos de mayor riesgo.

El banco central estadounidense elevó el miércoles en medio punto porcentual su tasa de interés de referencia a un día, el mayor aumento en una sola jornada en 22 años, para combatir una inflación descontrolada.

No obstante, el presidente de la Fed, Jerome Powell, adoptó un tono menos agresivo de lo que algunos temían en sus comentarios con periodistas y dijo que el banco central no está “considerando activamente” un alza de la tasa clave de 75 puntos básicos.

La postura moderada de la Fed condujo a un repunte de operaciones de mayor riesgo en acciones y materias primas, dijo Amelia Fu, del Banco de China Internacional (BOCI). “El sentimiento de riesgo está tentativamente de vuelta después de los comentarios del presidente de la Fed”, señaló.

A las 1146 GMT, el cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) sumaba un 0.81%, a US$ 9,550 por tonelada. No obstante, el metal usado en la energía y la construcción seguía camino de su tercera caída semanal.

Las existencias de cobre en almacenes aprobados por la LME aumentaron en 14,325 toneladas, a 168,800 toneladas. Los inventarios se han más que duplicado desde febrero, cuando alcanzaron su nivel más bajo desde 2005.

En otros metales básicos, el aluminio en la LME subía un 0.2%, a US$ 2,959 la tonelada; el zinc agregaba un 3%, a US$ 3,977; el plomo aumentaba un 0.9%, a US$ 2,302; el estaño caía un 0.2%, a US$ 40,550; y el níquel sumaba un 0.6%, a US$ 30,455.

VIDEO RECOMENDADO

A partir de este 1 de mayo entrará en vigencia la norma del uso facultativo de mascarillas en ambientes abiertos. Esto significa que van a poder usar mascarillas las personas que lo deseen en lugares públicos, en los departamentos que hayan pasado el 80% en su tercera dosis de vacunación contra el coronavirus, entre los cuales tenemos a Lima, Callao, Lima Provincia, Ica y Áncash. ¿Qué opina la ciudadanía al respecto? Te lo contamos en este video.