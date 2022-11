Los precios del cobre subían un 3% el viernes, con el ánimo elevado por las esperanzas de que se suavicen las restricciones por el COVID en China, con el mercado preocupado por los escasos inventarios y las nuevas interrupciones de la producción en Perú, el segundo mayor productor de cobre del mundo.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres avanzaba un 3.82% a US$ 7,850.50 la tonelada, a las 11:41 GMT, mientras que el contrato de cobre para diciembre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái subía un 1.3% a 64,250 yuanes (US$ 8,846.21) la tonelada.

Las renovadas esperanzas de que China relaje sus estrictas medidas contra el COVID impulsaban el viernes un repunte de la renta variable asiática.

Aún así, persistía cierta cautela entre los inversores debido a las preocupaciones sobre la demanda de metales en medio de las amenazas de recesión.

El informe de nóminas de Estados Unidos, que se publicará a las 12:30 GMT, también está en el radar de los inversores. Cualquier sorpresa al alza reforzará las perspectivas de la Fed.

Los economistas encuestados por Reuters esperan que las nóminas no agrícolas hayan aumentado en 200,000 puestos de trabajo en octubre.

Por el lado de la oferta, la enorme mina de cobre Las Bambas en Perú, propiedad de la minera china MMG Ltd, ha comenzado a reducir sus operaciones debido a los recientes bloqueos, según dijo la empresa en un comunicado el jueves.

Las Bambas, cuyas operaciones se han visto a menudo interrumpidas por las protestas de las comunidades, representa el 2% del suministro mundial de cobre.

Las existencias de cobre en los almacenes de la LME cayeron el viernes en 5,375 toneladas, a 88,600 toneladas, su nivel más bajo desde abril.

Entre otros metales industriales, el aluminio subía un 1.2% a US$ 2,292 la tonelada, el estaño ganaba un 0.2% a US$ 17,800 la tonelada y el zinc sumaba un 2.1% a US$ 2,778 la tonelada.

Con información de Reuters