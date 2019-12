Al comienzo de la jornada de hoy, el cobre subía levemente por compras de inversores. En este panorama, el metal rojo era impulsado por compras del fondo Commodity Trading Advisor (CTA) y de inversores chinos, dijo en una nota Alastair Munro de la correduría Marex Spectron.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME, por sus siglas en inglés) ganaba un 0,3% a US$ 6.092 la tonelada, luego de tocar su cota más alta desde el 19 de julio a US$ 6.100.

Por su parte, el níquel tocó un mínimo de cinco meses el martes después de que un aumento de inventarios en almacenes de bolsas reveló un exceso de existencias ocultas.

Los inventarios que no están separados para entrega en depósitos certificados por la LME se incrementaron en un 40% a 51.264 toneladas, mostraron el martes datos de la bolsa.

Los precios del níquel en la LME han caído en casi un tercio desde que tocaron un máximo de cinco años a comienzos de setiembre, en parte debido a la debilidad del mercado del acero inoxidable, la principal fuente de demanda para el metal.

El níquel a tres meses en la LME caía un 2,7% a US$ 12.980 la tonelada a las 1130 GMT, su menor nivel desde el 10 de julio.

“Ha habido una brusca desaceleración de la demanda por acero inoxidable, en China en particular. Muchos de los datos de utilización de acerías han sido débiles”, dijo Kieran Clancy, economista asistente de materias primas en Capital Economics.

Entre otros metales básicos, el aluminio perdía un 0,3% a US$ 1.752 la tonelada, el zinc bajaba un 0,6% a US$ 2.225,50, el plomo subía un 0,8% a US$ 1.907,50 y el estaño trepaba un 1,3% a US$ 17.345.