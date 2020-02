Los metales en la Bolsa de Metales de Londres subían el lunes por miedo a un escasez de suministro en China, uno de los principales productores de metales básicos, donde un brote de coronavirus ha provocado la muerte de al menos 900 personas y amenaza con alterar la cadena global de abastecimiento.

A las 0725 GMT, el cobre a tres meses en la LME ganaba un 0.6% a US$ 5,693.50 la tonelada. El níquel saltaba un 1.8% a US$ 12,995 la tonelada, el zinc sumaba un 1.1% a US$ 2,167.50 la tonelada; el estaño avanzaba un 2% a US$ 16,500 la tonelada y el plomo cedía un 0.1% a US$ 1,815 la tonelada.

La producción china de metales no ferrosos tendrá una caída interanual de al menos un 10% en febrero mientras el país lidia con el virus, pero las operaciones se normalizarían tras el segundo trimestre, según la Asociación de la Industria de Metales No Ferrosos (CNIA).

“Antes de la consolidación de precios, lo que más preocupaba era la destrucción de la demanda por la desaceleración económica y cuarentena en China, pero en la medida que se desarrolla la situación, parece que el suministro también está siendo afectado”, apuntó la analista Helen Lau de Argonaut Securities.

“Los precios podrían debilitarse más adelante pero no demasiado”, agregó Lau.

El lunes, los trabajadores chinos regresaban gradualmente a las oficinas y fábricas, después de que Beijing redujera algunas restricciones al trabajo impuestas durante la epidemia de coronavirus que ya se ha cobrado más de 900 víctimas mortales, la mayoría de ellas en China continental.