El precio del cobre subía este miércoles por reportes de progresos en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, aunque las ganancias se veían limitadas por expectativas de que no vaya a rubricarse pronto la “fase uno” de un acuerdo.

Bloomberg reportó que Washington y Beijing están cerca de alcanzar un acuerdo sobre los aranceles que serán levantados en la “fase uno” del acuerdo.

La noticia se conoció un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que el acuerdo podría sellarse en 2020, lo que presionó el martes los precios del cobre hasta su mínimo en casi tres semanas.

“Hoy estamos viendo un rebote corto de algunos metales, pero viene desde niveles bajos”, dijo Eugen Weinberg, jefe de análisis de materias primas de Commerzbank, agregando que las negociaciones “avanzan un paso y retroceden un paso y medio después”.

A las 1053 GMT, los precios referenciales del cobre en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaban un 0,7%, a US$ 5.857 la tonelada, tras perder un 1,1% en la víspera.

El índice LME tocó su nivel más reducido en tres meses, acercándose a su cota más débil desde mediados de 2017.

El progreso en las negociaciones comerciales beneficia a la demanda de metales, sobre todo al cobre, que suele ser considerado un indicador de salud económica. China es responsable de cerca de la mitad de la demanda mundial de metales.

En otros metales básicos, el aluminio en la LME subía un 0,1%, a US$ 1.768,50 la tonelada; el zinc rebotaba desde el mínimo de cuatro meses tocado el martes y mejoraba un 2,1%, a US$ 2.249; el plomo ganaba un 0,6%, a US$ 1.911; el estaño sumaba un 0,2%, a US$ 16.775; y el níquel perdía un 0,3%, a US$ 13.335.