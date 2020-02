Los precios del cobre tocaban máximos de tres semanas el lunes, después de que el mayor consumidor mundial, China, rebajó una tasa de interés clave para amortiguar el impacto por el brote del coronavirus.

El banco central de China redujo la tasa de sus préstamos a medio plazo por valor de 200.000 millones de yuanes. La entidad dijo el sábado que los bancos chinos tolerarán un nivel más alto de préstamos malos para respaldar a las firmas afectadas por la epidemia, que ha acabado con la vida de más de 1.700 personas e infectado a unas 70.550 en China.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) tocó un pico de tres semanas, a US$ 5.828,50 la tonelada, en las primeras operaciones. A las 07:30 (GMT) ganaba un 0,9%, a US$ 5.812,50.

El contrato más comerciado del cobre en la Bolsa de Futuros de Shanghái (ShFE) cerró con un alza del 1%, a 46.310 yuanes (US$ 6.633,72) la tonelada, su cota más elevada desde el 23 de enero.

En otros metales básicos, el aluminio en la LME cedía un 0,2%, a US$ 1.719 la tonelada; el níquel subía un 1,3%, a US$ 13.190; y el zinc trepaba un 0,7%, a US$ 2.164,50.

El aluminio en la ShFE perdió un 0,4%, a 13.645 yuanes la tonelada, y el níquel se desplomó hasta los 104.300 yuanes, su mínimo en casi una semana.