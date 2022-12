Los precios del cobre tocaron el viernes su nivel más alto desde junio, ya que los inversores anticiparon que la relajación de las restricciones por el coronavirus en China impulsará el crecimiento económico y la demanda de metales.

El yuan, en tanto, subía a su nivel más alto desde septiembre, ayudando a los metales valorados en dólares al hacerlos más baratos para los compradores en el mercado de materias primas más grande del mundo.

Con China abandonando partes clave de su política de cero COVID-19 esta semana, el crecimiento económico del país seguirá acelerando, dijo el medio estatal CCTV, citando al primer ministro Li Keqiang.

Los economistas esperan que los nuevos préstamos en yuanes se hayan recuperado en noviembre y el apoyo estatal al mercado inmobiliario intensivo en metales ayudó a impulsar los mercados bursátiles chinos.

El cobre referencial en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subió a US$ 8,618 la tonelada, el nivel más alto desde el 23 de junio, antes de cotizar con una baja del 0.2%, US$ 8,526.50 la tonelada a las 11:21 GMT.

Los precios del metal utilizado en la energía y la construcción acumulan un alza de un 3.5% este mes después de escalar un 10.6% en noviembre.

Sin embargo, el débil crecimiento aún se cierne sobre los mercados, ya que los bancos de inversión esperan que la economía mundial se desacelere aún más en 2023 y se espera que la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo suban las tasas de interés la próxima semana.

Pero las expectativas de que las alzas de tasas de la Fed se desacelerarán ya han debilitado considerablemente al dólar, dando un impulso a los metales.

En otros metales básicos, el aluminio bajaba un 1%, a US$ 2,478.50 la tonelada; el zinc caía un 0.6%, a US$ 3,216.50; el níquel subía un 1.8%, a US$ 30,250; el plomo ganaba un 0.5%, a US$ 2,222; y el estaño perdía un 0.1%, a US$ 24,610.

Con información de Reuters