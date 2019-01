Los precios del cobre alcanzaron mínimos de tres meses y medio el miércoles. El descenso se originó por las preocupaciones sobre la economía y el crecimiento de la demanda en China, reforzadas por una caída en el sector fabril del gigante asiático en diciembre.

El cobre referencial en la Bolsa de Metales de Londres bajaba un 1.4% a US$ 5,880 por tonelada a las 10:48 (GMT), su menor nivel desde el 18 de septiembre.

La actividad manufacturera de China se contrajo por primera vez en 19 meses en diciembre, de acuerdo a una encuesta privada, apuntando a un complejo inicio de 2019 para la segunda economía más grande del mundo.

China representa la mitad del consumo global de cobre, estimada en unos 24 millones de toneladas.

"Los datos de manufactura china confirmaron la tendencia de desaceleración y su efecto en los metales", dijo un operador del mercado del cobre. "Las ventas de fondos después de la apertura de Europa presionaron al cobre a mínimos desde septiembre".

Por otro lado, Chile produjo 540,720 toneladas de cobre en noviembre, su nivel más alto en 13 años, por mejoras en la ley del mineral y procesos de eficiencia.

El aluminio a tres meses subía un 0.4% a US$ 1,853 la tonelada después de tocar el lunes su punto más bajo desde febrero a US$ 1.830 debido a preocupaciones por un sobreabastecimiento pese a que los productores chinos planean reducir capacidad.

El zinc bajaba 2.6% a US$ 2,403, el plomo perdía 2.2% a US$ 1,977, el estaño cedía 0.4% a US$ 19,395 y el níquel caía 1.4% a US$ 10,545 por tonelada.



Agencia Reuters