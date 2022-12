Los precios del cobre y del aluminio bajaban el martes, presionados por la fortaleza del dólar y la incertidumbre sobre la relajación de las restricciones sobre el COVID-19 en China, principal consumidor del metal.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres perdía un 0.1% a US$ 8,383 la tonelada a las 11:00 GMT, mientras que el aluminio cedía un 1.3% a US$ 2,491

El cobre acumula un alza de un 12% este mes, en gran parte por la esperanza de que mejore la demanda de metales a medida que China relaje las duras restricciones para frenar el COVID, que han deprimido el crecimiento económico.

En Pekín, la capital china, se ha eliminado la necesidad de dar negativo en las pruebas de COVID para entrar en supermercados y oficinas, lo que supone la última relajación de las restricciones en todo el país tras las históricas protestas del mes pasado.

“Estamos a la expectativa, ya que la reapertura en China llevará tiempo. Puede que ya hayamos incorporado parte del optimismo en el precio, así que ahora necesitamos ver que los hechos reales empiezan a mejorar”, dijo Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank en Copenhague.

La prima del cobre Yangshan cayó el lunes a su nivel más bajo desde el 22 de julio, hasta US$ 72,50 la tonelada, lo que indica un debilitamiento de la demanda de cobre importado en China.

El contrato de cobre de enero más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái descendió un 0.7%, hasta 65,770 yuanes (US$ 9,402.43) la tonelada.

También pesaba en el mercado la fortaleza del índice dólar , tras su mayor alza en dos semanas después de que sólidos datos del sector servicios de Estados Unidos alimentaran las expectativas de alza de tasas de interés.

Un dólar más fuerte hace que las materias primas cotizadas en el billete verde sean más caras para los compradores que utilizan otras divisas.

El zinc de la Bolsa de Metales de Londres (LME), sin embargo, nadaba a contracorriente y subía un 1.4%, a US$ 3,169 la tonelada, tras una nueva caída de los inventarios de la LME, que se han reducido a la mitad desde principios de setiembre.

Entre otros metales industriales, el níquel LME retrocedía un 2.4%, a US$ 28,005 la tonelada; el plomo bajaba un 0.6%, a US$ 2,224.50; y el estaño cedía un 0.6% a US$ 24,300.

