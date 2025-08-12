¿A cuánto está el Euro hoy en Perú? En esta nota te contamos cuál es el precio actualizado de esta moneda en el Perú para este martes 12 de agosto del 2025. En los últimos siete días, el euro ha registrado un incremento del 1,08%. Sin embargo, si miramos el panorama a un año, todavía mantiene una disminución del 1,69%.

¿CUÁL ES EL PRECIO DEL EURO HOY?

El euro comenzó la sesión con una cotización de 4,11 soles, marcando un incremento modesto del 0,13% respecto a la jornada previa, en la que cerró en 4,10 soles.

¿QUÉ ES EL EURO?

El euro es la moneda de la Unión Europea, conformada por 17 estados: Alemania, Austria, Bégica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal. En la eurozona, el euro es utilizado por 329 millones de ciudadanos, mientras que en el resto del mundo 240 millones también la usan como medio de cambio.

¿POR QUÉ CAE EL EURO?

Ello se debe a la fuerza del dólar, sostenido por la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

Contrariamente al Banco Central europeo (BCE), la Fed empezó rápidamente a subir sus tasas de interés para luchar contra la inflación.

Esos tipos de interés elevados hacen más rentable la posesión de dólares, lo que atrae a inversores y aprecia aún más a la divisa.

Por su lado, el BCE ha subido finalmente de forma moderada sus tasas, pero se ignora cual será su política a largo plazo, y esa incertidumbre pesa contra el euro.

QUÉ BANCOS EN EL PERÚ VENDEN Y COMPRAN EUROS

Conoce los bancos en el Perú que ofrecen compra y venta de euros:

Banco de la Nación

Interbank

Scotiabank

Banco de Crédito del Perú (BCP)