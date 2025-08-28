Conoce los precios que mantienen los mercados de Lima Metropolitana para alimentos como huevos, pollo, arroz, azúcar, papa y otros. Uno de los alimentos más consultados es el pollo, una carne económica y básica para las mesas peruanas. El costo del pollo vivo, uno de los productos principales en las mesas peruanas, se ofrece entre S/ 5.10 y S/ 5.30 por kilo. En esa misma línea, otro producto muy consumido por los hogares peruanos es el huevo, que bordea los S/ 6.15, de acuerdo con el registro más reciente.
Los siguientes productos de la canasta básica son el arroz y el azúcar. El primero se está cotizando en un mínimo de S/ 2,43. El precio depende de la marca y calidad del arroz, siendo este un costo al por mayor y el más económico que se encontró en el mercado.
Newsletter exclusivo para suscriptores
Por su lado, el azúcar varía en precios dependiendo si es blanca o rubia. La primera tiene un ligero incremento con un costo mínimo de S/ 2,60. Mientras que la azúcar rubia se está cotizando en un mínimo de S/ 2,42.
Respecto a otros alimentos como frutas, verduras y demás. Te compartimos los precios respectivos:
Gran Mercado Mayorista de Lima (GMML)
|ALIMENTOS
|PRECIOS (En Soles)
|Ajo criollo
|7,88
|Camote amarillo
|0,94
|Cebolla roja
|1,70
|Choclo
|2,74
|Limón
|3,70
|Papa Canchan
|0,98
|Papa única
|0,78
|Papa Yungay
|1,21
|Tomate
|2,08
|Yuca amarilla
|1,83
|Zanahoria
|1,17
Mercado Mayorista N° 2 de Frutas
|ALIMENTOS
|PRECIOS (En Soles)
|Manzana Delicia
|3,09
|Naranja Valencia
|0,77
|Papaya
|1,83
|Piña Hawaiana
|1,75
|Plátano Seda
|3,03
Es preciso señalar que los precios corresponden a productos de primera calidad de los Mercados Mayoristas de Lima, según información actulizada del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI).