El crudo Brent cotizó alrededor de US$60,8 dólares este lunes por la mañana, el mismo nivel que antes de la acción militar estadounidense en Venezuela. La respuesta de precios moderada reflejó la disminución de la importancia del país para los mercados petroleros globales, indicó Oxford Economics.

Dicho medio refirió que la producción del petróleo ha caído en las últimas dos décadas, representando ahora menos del 1% de la oferta global. “Venezuela posee las mayores reservas de petróleo probadas del mundo, pero cualquier aumento en el suministro será limitado a corto plazo, dado que el país sigue bajo sanciones estadounidenses y un bloqueo naval. A medio plazo, un entorno político y de inversión estable podría aumentar la producción en torno a 1 mbpd”, indicaron.

Por otro lado, OPEP+ confirmó el domingo que pausaría los ajustes de cuotas durante los próximos dos meses. Los índices de referencia del gas natural europeo y estadounidense divergieron la semana pasada, ya que los precios se normalizaron tras un diciembre volátil.

Los precios del TTF en Holanda subieron en un inicio frío de año, pero siguen contenidos por importaciones récord de GNL y se sitúan alrededor de un 34% por debajo del año anterior. Los precios del Henry Hub en EE. UU. continuaron retrocediendo desde el máximo plurianual registrado el mes pasado, presionados por las previsiones de temperaturas superiores a la media.

La relevancia del petróleo venezolano en los mercados internacionales reside en sus vastas reservas. Dicho país posee más de 300.000 millones de barriles en reservas probadas, lo que equivale a aproximadamente una quinta parte de las reservas mundiales, explicó Bloomberg.

Sin embargo, su producción diaria ronda apenas entre 900.000 y un millón de barriles, equivalente a menos del 1% de la oferta global. El domingo, el barril de WTI abrió en US$57 con una caída de -0,56%, mientras que el Brent se ubicó en US$60,54 con una caída de -0,35% en las primeras operaciones.

Estos movimientos se dan en medio de la incertidumbre política generada tras la captura de Madura y la posibilidad de alteraciones logísticas en los flujos de exportación. Aun así, la tendencia de fondo está marcada por la sobreoferta esperada para este 2026.

JP Morgan calcula que la oferta mundial de petróleo superará a la demanda a un ritmo tres vece superior tanto en 2025 como en 2026. El banco estadounidense estima que ese desequilibrio llevará a un superávit de 2.8 millones de barriles por día en 2026 y proyecta que los precios del Brent probablemente bajen de US$60 en este año y caigan hasta US$50 en el último trimestre.

Precio del oro

En cuanto a los precios del oro, cayeron la semana pasada, pero desde entonces se han recuperado, ya que el resurgimiento de la lucha geopolítica en Venezuela está impulsando la demanda de refugios seguros.

Los metales preciosos han oscilado de forma descontrolada mientras los inversores acumulan beneficios, no obstante la demanda sigue empujando los precios hacia arriba. “Esperamos que esta tendencia continúe durante la primera mitad de 2026”, señalaron.